La mala estrategia de RCN que levantó a Caracol en el rating

No es necesario conocer los ratings de la televisión colombiana para saber cuáles son los dos canales que reinan. Por un lado se encuentra Caracol Televisión de los Santo Domingo, por el otro lado está el canal RCN, de los Ardila Lulle. Entre estos dos canales privados está la gran lucha por el rating de la televisión colombiana. Sin embargo, en ocasiones, parece que uno de los dos logra ponerse por encima del otro. Aún así, la paridad estuvo presente durante el primer semestre del año presente. Los primeros lugares fueron bastante peleados por ambos. Pero parece que esto no seguirá pasando, por ahora.

La estrategia de RCN que levantó a Caracol

El canal RCN demostró que sus producciones tenían la calidad suficiente para ser primeras en el rating. Un claro ejemplo de esto fue indiscutiblemente Ana de nadie. Se convirtió en la novela más vista durante el primer semestre de este año. Esto permitía creer que Nuestra Tele podría llevarse la ventaja y superar a Caracol Televisión por un tiempo. Sin embargo, llegó el final de la novela protagonizada por Paola Turbay y la buena racha parece que terminó. Tras el final de la novela, desde el canal de los Santo Domingo se estrenó el popular Yo me llamo.

Fue así como cayó la gran racha que había obtenido el canal RCN durante un largo periodo de tiempo. A pesar de que intentaron promocionar una nueva novela, no logró el mismo enganche que su antecesora. El lío de esto es que, el gran rating que había obtenido, pasó a su rival. Yo me llamo no solo superó en rating a MasterChef Celebrity, Además ayudó a la novela Romina poderosa a subir su audiencia, de una forma sorprendente. Ante esta situación, ya se rumorea que desde Nuestra Tele preparan una nueva estrategia. Lo cierto es que Caracol Televisión volvió al trono, aunque la pelea por el rating continuará.

🇨🇴 #RatingOficial 14 de agosto de 2023 pic.twitter.com/upjvXDfQcY — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) August 15, 2023

Habrá que ver si la inclusión de nuevos programas y novelas le alcanzará al canal RCN. Vale la pena recordar que Nuestra Tele tiene varios proyectos en marcha. Seguramente, podrá haber una remontada, aunque por ahora, el que lleva la delantera es Caracol Televisión.

