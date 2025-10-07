La mafia de la fe detrás de Beltrán

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. Las iglesias, que en esencia deberían ser espacios de espiritualidad y refugio moral, se han visto empaladas por el poder y la corrupción en Colombia. Historias de mafias internas, fraudes económicos y conexiones políticas turbulentas han salido a la luz evidenciando que no todo lo que brilla en el ámbito religioso es divino. ¿Hasta qué punto hemos normalizado que instituciones espirituales actúen cómo corporaciones con intereses ocultos?



La aparición del cuerpo sin vida de la abogada Sandra Serrano en misteriosas circunstancias después de ser la principal accionante para la anulación de la elección del exalcalde Jaime Andrés Beltrán es algo que nos debe llamar la atención y prender nuestras alarmas. ¿Estamos frente a un silenciamiento programado? De ser así esto es algo que amenaza la democracia y los derechos humanos.



En esta videocolumna empezamos a atar cabos sobre una mafia de la fe que existe bien disfrazada ante nuestros ojos.



Ahora que se abre una elección atípica en Bucaramanga, es preciso que la ciudadanía se empodere y le cierre las puertas a la mafia para hacer de Bucaramanga la Ciudad Bonita nuevamente y avanzar en el proceso de hacer de nuestro país una verdadera República Democrática

