La lección urgente para quienes aparecen en los Pandora Papers

Lo que hay detrás de los paraísos fiscales es la necesidad de blindar estos capitales frente a terceros, llámense bancos o gobiernos, ¿por qué no es correcto?

octubre 08, 2021

A pesar de que los gobiernos tratan de aparecer muy garantistas, muy simpáticos, como en el caso del gobierno colombiano actual, que comentó que tener una cuenta en un paraíso fiscal no es un delito (refiriéndose a la investigación Pandora Papers), como si fuera un asunto muy normal; más tratándose de cuentas de políticos muy reconocidos. Lo que hacen es mantener a los ciudadanos en vilo con estos escándalos. Es una forma de gobierno el vivir de escándalo en escándalo, y esta es una característica de todos los gobiernos nacionalistas.

Se vive de escándalo en escándalo porque esta es una manera de mantener la atención de los ciudadanos colombianos distraídos, mientras que otros se aprovechan para seguir haciendo de las suyas. Ese es el modo perverso que los políticos colombianos utilizan para distraer las miradas y taparse, logrando así llevar a los incautos a que se conformen con los chismes. Estos político hacen que el entretenimiento sea la comidilla de todos los días de los ciudadanos, y no pase nada, no se investigue a profundidad y todo siga tal cual.

La realidad es otra. Lo ideal en una democracia sería que los que ocupan puestos políticos no fueran hombres de negocios. Los hombres de negocios hace rato han sido puestos a prueba en el manejo de las economías de los Estados y ha quedado demostrado que son un fracaso; en el sentido de que el hecho de que sean hombres de negocios no es suficiente para manejar las economías de los países. El hecho de que un hombre de negocios sea capaz de manejar el dinero de una o algunas de sus empresas —queda demostrado— no quiere decir que sepa manejar la economía de un país. Por el contrario, lo políticos que a la vez son empresarios terminan mezclando su condición de hombres de negocios con los asuntos o negocios de gobierno. Y de hecho, la mayoría de las veces estos anteponen sus intereses personales y familiares a los colectivos, situación que resulta nefasta en la administración de las economías o los recursos de un país.

Lo que hay detrás de la constitución de estas cuentas en paraísos fiscales es un asunto de blindar estos capitales frente a terceros, llámense bancos, gobiernos, particulares. Se crea un velo que impide cualquier intromisión de otros diferentes a los propietarios de las cuentas, pero también es un velo que hace que los fondos que se depositan, así sean de dudosa procedencia, queden completamente “legalizados” para su circulación libre. No importa si se trata de dinero de narcotráfico, de ganancias ilícitas y hasta de donaciones o “pagos” a políticos, presidentes, o funcionarios públicos, quienes de alguna manera aceptan esas “coimas” indicando que les sean depositadas en esas cuentas.

Es decir, por un lado, con en estos paraísos fiscales evaden impuestos, los mismos a los que todos los ciudadanos están obligados a pagar. Mientras la gente de a pie paga impuestos, estos políticos que tienen cuentas en esos paraísos fiscales los evaden. De otro lado, es también un secreto en estos paraísos fiscales quiénes son los que depositan dinero a esos políticos en esas cuentas. Puede ser dinero de corporaciones, comisiones o dádivas por los beneficios recibidos por los políticos en sus actividades y transacciones de las que no quieren que quede evidencia alguna de quienes han sido sus “benefactores” mientras han ocupado sus importantes cargos como políticos. Lo que los políticos hacen al abrir estas cuentas, cuando no son transparentes, es de alguna manera venderse a esas corporaciones y al mismo tiempo dejar empeñada la soberanía económica de los países una vez terminan sus periodos de gobierno.

Si se trata de cuentas de políticos, es un asunto de cualquier manera repudiable y cuestionable. Si se trata de empresarios u hombres de negocios, podría ser considerado y aceptado como cierta estrategia para agilizar ciertos trámites, con un evidente interés netamente de aumentar sus ganancias.

El problema aquí realmente es la lista de los políticos que se ha demostrado tienen cuentas en estos paraísos fiscales; es un desenmascaramiento que pone en tela de juicio la transparencia de los políticos que abrieron cuentas en esos paraísos. Estos pueden argumentar lo que quieran, pero no existe ninguna justificación para que tengan estas cuentas, porque al actuar así se están comportando como las mismas multinacionales, o lo mismo que los capitales golondrinas, que entran y el único interés en cada país es saquear sus riquezas. Demuestran así su condición de miserables saqueadores de las riquezas de las naciones en donde han ocupados sus cargos como políticos de turno.

Estos personajes, que no deberían ser hombres de negocios, lo que hacen es aprovecharse de su condición de políticos o empresarios para, en vez de contribuir con sus capitales o reinvertirlos en sus mismos países, actuar como lo haría cualquier corporación multinacional, como simples y llanos saqueadores de las riquezas de sus países.

Esto es muy grave porque lo que queda demostrado es que estos políticos no solo son elegidos por los ciudadanos para que trabajen en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de todos los que han creído en ellos, sino que, al actuar así, al abrir estas cuentas en esos paraísos fiscales, lo que queda en evidencia es que ni siquiera manifiestan algún tipo de aprecio por sus países ni por sus ciudadanos.

¿Cómo es posible que actúen así, sabiendo que lo que han conseguido es el resultado de los privilegios que la sociedad donde han crecido les han ofrecido? Actuando así lo que demuestran es que no tienen la más mínima consideración por sus países, por sus ciudadanos y por las economías de estos países. Todo lo que quede al descubierto es lo miserables que son, que piensan es a partir de sus propios egos, que para nada les interesa mejorar las condiciones de vida de aquellos que han votado por ellos; y lo que es peor, que ni siquiera tienen la conciencia o humanidad para entender que su deber es redistribuir ese capital, en los países que les han dado todos esos privilegios como políticos, para que a través de esa circulación de dinero, otros ciudadanos en otras condiciones y con otros sueños puedan igualmente generar riqueza, para que se pueda alcanzar más equidad, más igualdad y mejores condiciones de vida para todos.