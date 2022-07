La lambonería de Iván Duque con su defensor de oficio Carlos Antonio Vélez: Lo condecoró

.Publicidad.

Hace algunas horas, Carlos Antonio Vélez vivió uno de los momentos más felices de su vida. En una ceremonia liderada por el actual presidente, Ivan Duque, el comunicador recibió la medalla “Manuel Murillo Toro Primera Clase en Oro” por el trabajo como periodista que ha realizado sin pausa desde 1972, y por la contribución que ha hecho al gremio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Como es sabido, Vélez es uno de los periodistas deportivos que más genera opinión en el país. Inició su carrera en el diario La Patria de Manizales, pero el medio que más le dio reconocimiento fue la televisión, cuando trabajó para el Noticiero 24 horas y Teledeportes. Actualmente, es uno de los rostros más representativos de Win Sports y de RCN Radio con su programa Palabras Mayores.

Felicitaciones a ⁦@velezfutbol⁩ por esta importante distinción del gobierno colombiano. Sus amigos y compañeros en ⁦⁦@rcnradio⁩ ⁦@Antena2RCN⁩ nos sentimos complacidos y orgullosos. pic.twitter.com/YdVB1IfAbb — Henry Jiménez (@BochaJimenez) July 6, 2022

El comunicador no fue quien hizo pública la noticia de su reconocimiento, sino uno de sus compañeros de trabajo, quien lo felicitó en nombre de todos los colegas de Antena 2 de RCN. Sin embargo, muchos usuarios no vieron con buenos ojos tal ceremonia, ya que para ellos Carlos Antonio Vélez lo único que hace es lanzar odio a través de los micrófonos, y criticar a la gente que no le gusta, pero alabar a los que adora.

Condecoración? Será por a campaña que hizo en contra de Pekerman porque no le daba entrevistas?

Habla de ser frentero, pero está casado con los impresentables Jesurun y el misogino y torcido de Gonzalez Alzate. Ni hablar de sus "aportes" políticos, muy cercanos al fachismo. — Jaime Arciniegas (@bucarorolo) July 7, 2022

Esa Medalla es Por Destilamiento de Odio y Manipulación y no Pudieron con #Petro solo escucho Palabras Mayores por solo escuchar como Distilas Odio y Manipulas pero ni así te copio la Gente... Felicitaciones Cabeza Lengua — Vicente Garcia_Monteria (@vicentegarcia11) July 6, 2022

