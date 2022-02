La jugada del Caracol para frustrar el estreno de MasterChef

.Publicidad.

En el estreno de MasterChef Celebrity del Canal RCN, que en su última temporada fue todo un éxito, Caracol Televisión se la jugó ampliando el horario de Yo Me Llamo a dos horas, desde 8:00 pm hasta 10:00 pm. La estrategia les funcionó, Yo Me Llamo fue el programa más visto del Prime Time con 13.6 puntos de rating mientras que en su estreno, MasterChef obtuvo 8.7. Tras la victoria, el reality de Caracol volvió a su horario habitual pero a lo largo de la semana se logró mantener por encima de los 13 puntos. MasterChef no ha podido superar los 7 puntos, se mantiene en el cuarto lugar del rating después de Yo Me Llamo, la bionovela de Arelys Henao y Noticias Caracol, por debajo de los programas bandera de su competencia.

Después de que la movida de cambiar el horario de Yo Me Llamo en el estreno de MasterChef funcionara, Caracol se sacó de la manga una carta que siempre le funciona: El Desafío The Box. Desde ya alista baterías para su estreno en su temporada número dieciocho que reemplazará a Yo Me Llamo y tendrá como presentadora a Andrea Serna. Desde hace 20 años, El Desafío ha sido el reality más popular de la televisión colombiana, se estrenó como Expedición Róbinson en 2001 y en 2004 se convirtió en el Desafío, como se conoce hoy en día.

