La jugada de regalarle la candidatura a Iván Cepeda, luego de haberle ganado el juicio a Uribe

Por: Indaris Perico, Julio Correa y Nanda Perdomo |

septiembre 11, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hace algunos días, un creador de contenido lanzó esta arriesgada comparación, al principio, nos pareció algo sin sentido, pero analizándola bien, creemos encontrar las similitudes a las que el autor se refiere: Lionel Messi, para muchos, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, alcanzando numerosos títulos con el Barcelona FC.

Iván Cepeda, por su parte, ha sido un luchador incansable por los derechos humanos, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representante a la Cámara entre 2010-2014 y actualmente, Senador del Pacto Histórico.

Si de grandeza de los candidatos hablamos, sin sobrevalorar por su difusión mediática, sin exaltarnos por la pasión del gol, del triunfo que todos queremos sentir como propio y que todos queremos decir que es la cobija que a todos nos arropa, Cepeda persiguió la justicia por el magnicidio de su padre que lo ha llevado a ser el defensor de derechos humanos que es, acompañando procesos de otros luchadores por la justicia.

Carolina Corcho buscó respuestas al magnicidio de su padre y la violencia política que vivió su madre desarrollando procesos sociales desde las luchas estudiantiles y sindicales. A Cepeda le pretenden regalar la candidatura por lograr el triunfo del partido, ignorando de nuevo, que fue un equipo compuesto por una jueza y una fiscal, mujeres aguerridas que dieron todo en la cancha, pero por ser mujeres quedan relegadas a un papel secundario.

Para lograr la candidatura de Cepeda, crean un discurso donde invisibilizan y minimizan a sus contendores dentro del Pacto Histórico. No satisfecho con esta comparación machista, el influencer va más allá emulando a un pseudoperiodista que, transmitiendo las elecciones gringas, invitó al candidato demócrata a recular en sus aspiraciones como un acto de caballerosidad en favor del candidato republicano. El influencer invita a la Dra. Corcho a abandonar sus aspiraciones a la candidatura presidencial, menospreciando los méritos que ella tiene de sobra y el arduo trabajo que

ella ha realizado durante los últimos años.

El creador de contenido, fiel representante del típico colombiano hincha fervoroso, se obnubila por el triunfo y sale a gritar, ignorando que el juego fue lento, tedioso, un partido largo, casi eterno, donde todo el equipo estuvo a la defensiva y el partido se define por el autogol que hizo la estrella del equipo contrario. Mientras que a Iván Cepeda, siendo un espectador más, le atribuyen el triunfo, ignorando que la mayor parte del trabajo lo hicieron la jueza Sandra Heredia y la fiscal Marlene Orjuela.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.