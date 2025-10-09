La jugada de Petro para que la gente le termine desatrancando las reformas

Petro llama a los colombianos a entrar en una constituyente que recoja millones de firmas para impulsar una Asamblea que destrabe las reformas y defienda el cambio

Por: Horacio Duque |

octubre 09, 2025

En la intervención pública realizada el 3 de octubre en la ciudad de Ibagué, el presidente Gustavo Petro ha pedido a los colombianos ponerse en “modo constituyente” y avanzar en la recolección de las firmas de millones de ciudadanos para presentar la correspondiente iniciativa en los términos que lo dispone la actual carta política.

De lo que se trata es de organizarse en unidad para defender las conquistas alcanzadas en la actual transición política democrática con una plataforma popular que garantice la permanencia de las actuales políticas de transformación social, económica y ambiental adelantadas por el gobierno del Pacto Histórico al frente de la gestión del Estado desde agosto del 2022.

Es lo que explica, entonces, el espacio que Petro le ha dedicado al tema de una Asamblea Nacional Constituyente, como escenario para reflexionar las rutas y los temas de cambios más sólidos en el Estado y la sociedad. Se trata, insiste el presidente, de una gran movilización popular por la dignidad y la democracia que destrabe el bloqueo impuesto por la ultraderecha en distintos sectores del Estado y de los medios masivos de comunicación.

El pueblo colombiano debe ponerse en “modo constituyente”, con toda su fuerza y potencia, apoyando las listas del Pacto Histórico y de las otras coaliciones progresistas para alcanzar mayorías en los cuerpos legislativos en marzo del 2026.

Habrá, manifestó Petro en Ibagué, una persona aquí elegida por el pueblo capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Si queremos reformas tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso.

La clave está en convocar el poder constituyente de millones de ciudadanos. “¡Poder constituyente es que el pueblo decide y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente!”, afirmo Petro. En ese sentido, se refirió a los pasos para elegir la Asamblea Constituyente:

Primero, un Comité Promotor organizado directamente por el pueblo en sus espacios territoriales, políticos y culturales, para recoger 2 millones 500 mil firmas.

En cada municipio de Colombia se tienen que organizar los recolectores de las firmas para que inicien la tarea de reunir los dos millones y medio de firmas, y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la Asamblea.

Segundo, el proyecto lo aprueba el próximo Congreso de la República, que debe ser de mayorías populares y no de esos politiqueros que han saboteado las reformas sociales.

Tercero, tenemos octubre, noviembre del 2025, y enero y febrero del 2026, para todo este proceso de recolección de firmas y de votación por los representantes del pueblo en las listas del Pacto Histórico, de Unitarios y otros aliados del movimiento social que van a presentar las listas para las elecciones del Congreso de la república en el mes de marzo del 2026.

Cuarto, el nuevo Congreso cita las elecciones de la nueva Constituyente, que hará su trabajo en tres meses aprobando las reformas necesarias para apalancar la transición política hacia la paz. El nuevo Congreso cita las elecciones para que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en tres meses.

Acá hay un asunto clave y es la participación directa del presidente encabezando las listas populares para integrar la Constituyente. La prioridad es llenar de contenidos esta nueva estrategia popular para responder a los ataques que se lanzaran desde la ultraderecha que va a demonizar la convocatoria del presidente Petro.

Hay que construir un sentido común del proceso y el modo constituyente para instalarlo en los procesos de comunicación colectiva y en el diálogo popular, y contrarrestar de esa manera la catarata de sofismas y mentiras de las camarillas reaccionarias de la ultraderecha.

