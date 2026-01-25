La joven promesa paisa del tenis que brilla en las canchas gringas

Miguel Londoño se coronó campeón juvenil en EE. UU. y hoy es pretendido por universidades que le ofrecen becas académicas y deportivas

Por: Elizabeth Mora-Mass

enero 25, 2026

Luego de coronarse campeón juvenil en la categoría Singles Boys’ 16 de los Campeonatos de la Asociación Americana de Tenis, el joven Miguel Londoño está llamando la atención de universidades de toda la Unión Americana.

Nacido en Medellín, Colombia, Londoño ha tenido un destacado desempeño tanto académico como deportivo, gracias al programa Scholar Athlete del New York Junior Tennis & Learning (NYJTL), por sus siglas en inglés.

“Miguel tiene un gran futuro en el deporte del tenis”, afirmó frente a los medios su entrenador Rayen Nafee, quien también dirige el programa académico del NYJTL y, junto con Carlos Londoño, padre de Miguel, lo ha acompañado en el proceso que hoy lo tiene en un sitial de honor.

Carlos recuerda que no quería que su hijo siguiera jugando tenis, como lo hizo durante siete años en Medellín, “porque esas lecciones eran muy caras para nosotros, que somos inmigrantes. Pero gracias a la escuela, todo salió bien”.

La familia Londoño llegó hace casi cinco años a Nueva York y en la escuela les ofrecieron inscribir a Miguel en el NYJTL, programa que cubre todas las escuelas públicas de la ciudad, sede del Abierto de Tenis de Estados Unidos, que se juega todos los años en el Centro de Tenis de Nueva York, ubicado en Flushing, donde los jóvenes atletas pueden ver competir a lo más granado del tenis mundial.

Miguel ingresó al programa de Atletas Estudiantes de la Asociación Americana de Tenis y comenzó a demostrar su gran clase y habilidad en el llamado deporte blanco.

Tanto el Departamento de Educación como la Asociación Americana de Tenis se han mostrado muy orgullosos del desempeño de Miguel, quien hoy es apetecido por más de una docena de universidades, las cuales le ofrecen becas para estudiar la carrera que elija, tiempo para entrenar y patrocinio para continuar su carrera deportiva.

