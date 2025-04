La izquierda de Petro tiene más candidatos que soluciones

Por: William Mora Castrillon |

abril 15, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En los callejones húmedos de la ciudad, donde la política se desenvuelve como un drama de sombras y traiciones, la izquierda ya afila sus dagas para la próxima contienda electoral. Con el peso de un gobierno que ha dejado más dudas que certezas, sus figuras emergen de la penumbra con la promesa de continuidad o redención, dependiendo de quién empuñe el estandarte.

Los nombres resuenan entre susurros de pasillos: Gustavo Bolívar, con su aura de justiciero de la narrativa popular; Francia Márquez, un símbolo poderoso que todavía lucha por encontrar su verdadera voz política; y, en las sombras, aquellos que aún no han salido a la luz, esperando el momento preciso para revelar sus ambiciones. Cada uno de ellos carga con el dilema de separarse de la administración actual sin traicionar la base que los sostuvo.

Pero más allá de los nombres, el problema es estructural: la oposición a la izquierda sigue siendo un desfile de huérfanos ideológicos que solo encuentran cohesión en el rechazo, pero no en la construcción. Como en todo juicio político, no basta con señalar los errores del adversario, es necesario presentar una alternativa viable, una acusación con pruebas, una sentencia con jurisprudencia.

El contrapeso efectivo no radica en la nostalgia por el pasado ni en la simple diatriba contra el progresismo. Requiere la consolidación de un discurso que no solo critique, sino que seduzca con propuestas tangibles, con un modelo económico robusto y una visión de país clara. No se trata de apelar al miedo, sino a la razón y a la esperanza.

En la ciudad el poder nunca se entrega, se disputa en cada esquina, en cada plaza y en cada pantalla. La oposición que quiera vencer a la izquierda no puede ser solo un eco de la desesperación, debe convertirse en un arquitecto de realidades posibles. De lo contrario, seguirá siendo un fantasma que solo aparece en tiempos electorales, condenado a vagar en la sombra de quienes sí saben narrar una historia.

La pregunta no es quién será el candidato de la izquierda, sino si la oposición logrará dejar de ser un espectro sin sustancia para convertirse en un adversario digno de la contienda.

