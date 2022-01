La inteligencia de Fuad Char que lo convierte en el mejor negociante del fútbol colombiano

Exportar jugadores por grandes sumas de dinero directamente desde Colombia está muy difícil. Por más que destaquen en el país sea cual sea el equipo, es prácticamente imposible que cualquier equipo que lo compre (europeo, mexicano, argentino, brasileño o estadounidense) deposite más de 4 o 5 millones de dólares por él.

Es por eso que la mejor estrategia ahora no es vender todos los derechos deportivos, sino quedarse con un pequeño porcentaje para luego hacer más dinero en una futura transferencia gracias a ese porcentaje. Esa es la estrategia que está dándole dinero ahora a Fuad Char con la ya casi asegurada venta de Luis Díaz al Liverpool por 45 millones de euros + 15 millones en variables, de los cuales a Char le corresponde el 20%.

❗️#FCPorto ACEITOU. #LuisDiaz vai ser jogador do #Liverpool até 2027. Negócio de 45 milhões € + 15 milhões € em objetivos. @LuisFDiaz19 vai ter um salário anual de 3,5 milhões € limpos no @LFC . #Conceição insatisfeito com a concretização do negócio . 🐉

📸: @ElevenSports_PT pic.twitter.com/3w5a1Erry5

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 28, 2022