- La ingenuidad de Juan Daniel Oviedo al creer que en el Centro Democrático lo quieren por algo más que por sus votos

En los últimos años, la política colombiana ha comenzado a incorporar, de manera más visible, figuras que encarnan formas de diversidad históricamente marginadas del espacio público. Esta emergencia ha sido leída, en no pocos casos, como un signo de apertura democrática y de transformación cultural al interior de las organizaciones políticas tradicionales. Sin embargo, una lectura más rigurosa exige distinguir entre inclusión sustantiva e inclusión estratégica. En este marco, la presencia de un líder abiertamente homosexual como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia dentro del Centro Democrático plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transformación ideológica o frente a una operación de token inclusion?

El concepto de token inclusion resulta fundamental para comprender este fenómeno. En términos simples, se refiere a la inclusión visible de una persona que representa una forma de diversidad —en este caso, una identidad sexual históricamente marginada— sin que dicha inclusión implique cambios reales en las ideas, decisiones o prácticas de la organización que la incorpora. No es inclusión como transformación, sino inclusión como señal. El token —la ficha— cumple así una función principalmente simbólica: proyecta apertura, moderniza la imagen y amplía la capacidad de interpelar distintos sectores sociales, mientras que, hacia adentro, las estructuras de poder y los marcos ideológicos permanecen esencialmente intactos.

Un ejemplo ilustra con claridad esta lógica: un partido puede incorporar a una figura abiertamente homosexual en posiciones visibles y, al mismo tiempo, sostener posturas conservadoras frente a derechos sexuales, modelos de familia o políticas de reconocimiento. En ese caso, la inclusión no transforma la orientación del partido; simplemente la hace más presentable. La tensión entre representación y coherencia no se resuelve: se administra.

Desde esta perspectiva, la incorporación de esta figura dentro del Centro Democrático revela una disonancia estructural. Por un lado, se proyecta una imagen de pluralidad y actualización frente a una sociedad que demanda mayores niveles de reconocimiento e inclusión. Por otro, el partido mantiene una trayectoria política y programática asociada a posturas conservadoras en temas clave como los derechos sexuales y reproductivos, la concepción de la familia y el papel del Estado en la regulación de estos ámbitos. La pregunta, entonces, no es menor: ¿puede hablarse de transformación cuando los fundamentos ideológicos permanecen inalterados?

Frente a este escenario, suele invocarse el argumento de la renovación. Se afirma que la política, como campo dinámico, requiere la incorporación de nuevas voces que permitan su adaptación a contextos cambiantes. No obstante, esta defensa omite un elemento central: la renovación no se mide por la novedad de los actores, sino por la transformación de las ideas que estructuran el ejercicio del poder. Sin cambios en este nivel, la diversidad se convierte en un recurso estético antes que en una apuesta ética.

La pregunta de fondo, entonces, no es quién entra, sino qué cambia. Y si la respuesta es que nada esencial se modifica —ni en la agenda, ni en las prácticas, ni en la distribución del poder—, resulta difícil sostener que estamos ante un proceso genuino de apertura. Más bien, nos encontramos frente a una sofisticación de las estrategias de representación, en la que la diversidad es incorporada como capital político antes que como principio transformador.

Cuando la inclusión se reduce a su dimensión simbólica, pierde su potencia crítica y su capacidad de incidir en la realidad. No amplía la democracia; la decora.

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