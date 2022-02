La indignación de los colombianos con Taliana Vargas por su cristianismo radical

La legalización del aborto en Colombia durante las primeras 24 semanas del embarazo supuso uno de los acontecimientos del año. Después de 517 días el movimiento Causa Justa Por el Aborto por fin vio cómo su demanda para eliminar el delito dio frutos, y esto dio paso a las múltiples opiniones a favor y en contra de la decisión tomada por la Corte Constitucional.

Celebridades como Gabriela Tafur y Margarita Rosa de Francisco han celebrado esta decisión, pero también se han visto varios en contra como Carolina Soto, Laura Acuña y Taliana Vargas. El caso de la exvirreina universal ha sonado mucho más, ya que abiertamente hizo varias publicaciones sobre el tema. Para ella es inconcebible que una mujer practique un aborto a las 24 semanas, ejemplificándose a ella misma que a esas semanas ya tenía una barriga de considerable tamaño y el feto ya tenía vida.



Taliana no solo mostró su desacuerdo en ese sentido con la decisión adoptada por la Corte Constitucional, sino que, además, hizo una transmisión en vivo de más de media hora haciendo un rosario de oración pidiendo perdón a Dios por la sentencia que empieza a regir en Colombia. Es una tradición de Taliana, fiel a sus creencias religiosas, hacer oraciones en vivo con sus seguidores cada ciertas semanas, pero el de ayer tuvo una ocasión especial por ser luego de la noticia de la legalización del aborto en Colombia. Estos son varios comentarios que se han publicado sobre su postura en redes sociales:

No Taliana, las mujeres que no van a esperar a tener 23 semanas y 6 días para ir a abortar.

Taliana Vargas sube videos de su embarazo y protesta por el aborto. No Taliana, las mujeres que han muerto por procedimientos clandestinos no nacieron con tus comodidades. No es lo mismo llorar por no tener para un pañal y una leche, que ir a Usa a comprarles ropa cada verano.

— Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) February 22, 2022