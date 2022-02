La increíble transformación de Melissa Martínez

Durante 12 años los televidentes vieron a Melissa Martínez como reportera en su natal Barranquilla, para luego pasar a ser la patrullera RCN y terminar presentado la sección deportiva del mismo noticiero. En más de una década los colombianos también presenciaron los extremos cambios físicos de la presentadora; por salud, presiones o tal vez obligaciones del oficio, su cuerpo empezó a cambiar, sus curvas nunca pasan desapercibidas incluso en el presente.

La misma presentadora ha mostrado con orgullo sus diferentes etapas de peso y hasta recordó los comentarios que recibía por pesar 100 kilos o totalmente lo opuesto 50 kilos. Sin saber lo que pudo afectarle en ese momento las críticas o juzgamientos por su peso, la presentadora se enfoca en el ahora y vive orgullosa de su salud y figura. “No pasa nada, no me molesta cuando hablan de algo que viví hace más de 10 años. Es actitud y tengo bastante, vivo el hoy” recordó en una de sus publicaciones.

Llegué a pesar 100 kilos y tambien estuve en 50k, mido 170cm, en lo primero (los 100) decia: valgo mi peso en oro, en lo segundo: flaca tirame un hueso. NO PASA NADA, no me molesta cuando hablan de algo que viví hace más de 10 años. Es actitud y tengo bastante 😁 vivo el hoy 🤩 pic.twitter.com/2JCN4Mz2KK

— Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) July 14, 2020