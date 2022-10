La incontenible pasión por el fútbol y sus sombras

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La jugadora de la selección colombiana de fútbol Sofía Patiño declaró hace unos días a EL TIEMPO, ante la perspectiva de jugarse ante su similar mejicana la clasificación a la siguiente ronda del mundial femenino sub 17: “Analizamos y estamos conscientes de que es un equipo aguerrido que va a salir a ganar. Si en México son aguerridas, nosotras somos berracas. Será difícil y lo podemos lograr”. La expresión retrata la sensibilidad que envuelve al fútbol.

El paso de la selección colombiana a la siguiente ronda ha llevado a muchos a afirmar, que ese equipo debió ser el que tomara parte por nuestro país en la eliminatoria al campeonato mundial de fútbol de Catar. Eso en vista de que nuestro equipo de mayores, con sus multimillonarias estrellas conocidas por todos, terminó eliminado. Otra afirmación que revela la particular forma de razonar que origina la pasión futbolera.

Apenas hace un par de semanas que en un estadio de Indonesia se presentó una enorme gresca tras la derrota del equipo local Arema FC ante el visitante Persebaya Surabaya. El saldo final, tras la intervención policial que reprimió los hinchas del equipo local que ingresaron al campo, fue de 125 muertos, además del alto número de heridos y detenidos. ¿Qué lleva la gente a eso? Sólo la ceguera incomprensible que despierta el duelo futbolero.

El llamado golazo con vaselina de Linda Caicedo, con el que nuestra selección eliminó a su par mexicana, ha puesto a la delantera colombiana en primer plano de los comentarios internacionales. A sus 17 años, apenas dejando de ser una niña, la prometedora futbolista de Candelaria, Valle, fue nominada a mejor jugadora de fútbol del mundo por Globe Soccer Awards. Por ello todos los colombianos sentimos el pecho rebosante de orgullo.

Eso es el fútbol. Una explosión de emociones que por un tiempo más o menos largo conduce nuestro espíritu a niveles de alegría o depresión extremos, según gane o pierda el equipo al que apoyamos. Mientras se define el campeonato que seguimos, todo pasa a segundo plano. La política, la economía, la sociedad, el trabajo, el estudio, lo que sea. La tensión por los goles y el título se apodera de los hinchas.

El fenómeno se acrecienta cada vez que sobreviene un campeonato de los grandes, como el mundial de fútbol. Son muchos los que desde ya especulan cómo será la locura de este diciembre, sazonado por la máxima copa de selecciones nacionales de la Fifa. El mayor espectáculo del mundo se jugará en Catar, y será visto por televisión de manera simultánea por miles de millones de personas en todos los lugares del planeta.

Consultando Wilkipedia puede conocerse que la familia gobernante, Al Thani, se mantiene solitaria en el poder desde la independencia de Catar en 1971. Se trata de una monarquía absoluta, con serias restricciones a la libertad de expresión y a los movimientos por la igualdad. A la cabeza del Estado se halla desde 2013 el emir Tamim ben Hamad Al Thani, de apenas 42 años. La fortuna de su familia se calcula en 350.000 millones de dólares.

Inmigrantes provenientes de la India, África y el sudeste asiático trabajan en condiciones miserables, la mayoría reclutados por mafias

La población de Catar alcanza tres millones de personas, de los cuales sólo 250.000 son cataríes, ninguno de los cuales paga impuestos. El resto son inmigrantes provenientes de la India, África y el sudeste asiático. Son los que trabajan en condiciones miserables. La mayoría reclutados por mafias que al llegar a Catar les quitan el pasaporte, los obligan a trabajar largas jornadas, les dan trato inhumano, les retienen el pago y les propinan frecuentes palizas.

La familia Al Thani compró la sede de la Copa Mundo en un escándalo probado judicialmente. En la construcción acelerada de los ocho estadios en que se jugará la copa murieron casi 7000 obreros inmigrantes. El código penal de Catar contempla penas como la flagelación y la lapidación, así como los actos homosexuales pueden terminar en sentencia de muerte. A las mujeres casadas violadas se las condena por adulterio.

Messi, Neymar, las grandes selecciones serán aclamados en todo el orbe. Ninguna cadena de televisión va a sacrificar un dólar de sus ganancias en el fabuloso negocio, denunciando o visibilizando la realidad de Catar. Del mismo modo que la televisión colombiana se ensaña en agitar la opinión por la violencia de jóvenes emberas contra las autoridades, sin mencionar los orígenes de su ira, el abandono y el desprecio estatales.

Algunos en Europa proponen protestar no viendo la transmisión de los partidos. Me recuerdan a quienes proponen no tomar Coca Cola para acabar el imperio. Catar ha contado siempre con el pleno respaldo de los Estados Unidos, que no objetan su régimen. Pueda ser que un número creciente de televidentes sientan al menos que su conciencia se remuerde con cada golazo que celebren del mundial. Ojalá que un rayo de luz ilumine la ceguera.