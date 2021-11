La incógnita por quién encabezará la lista paisa del Pacto Histórico

Por: Jorge Hugo Palacio |

noviembre 01, 2021

Vengo recopilando información sobre el Pacto Histórico; la intención es responder en Antioquia a cómo se está desarrollando.

Lo último en acontecimientos a la conformación de las listas cerradas al Senado y Cámara del Pacto Histórico han revuelto el escenario político paisa; se habla de adhesiones, componendas y ataques mediáticos en aras de escalar en la lista. Es paradójico que se esté generando división y dando lugar a una lucha fratricida al interior de los sectores alternativos. El uribismo antioqueño debe frotarse las manos.

Alex Rúa, reconocido dirigente estudiantil de la Universidad de Antioquia, líder promotor de Paz, exdirectivo departamental del Partido verde, joven activista y político antioqueño, se ha posicionado como una carta fuerte en la conformación del Pacto Histórico.

Es un secreto a voces en Antioquia que el precandidato presidencial del Polo, Alexander López Maya, el mismo que días anteriores se reunió con Luis Pérez, esté exigiendo al interior del Pacto Histórico la segunda posición en las cámaras de Antioquia y Valle del Cauca, lo que ha generado un efecto de alianza en Antioquia entre Gerardo Vega y Luz María Múnera, el primero para imponerse como cabeza de lista ayudado por la exconcejal, y ella, para consolidar su candidatura en la lista cerrada y materializar de forma sencilla la exigencia del senador López hacia Antioquia.

En este escenario aparece damnificada la activista y posible cabeza de lista Susana Boreal, quien ganó a pulso reconocimiento durante el Paro Nacional. Incluso, le permitió hacer unos días atrás su lanzamiento de campaña con el precandidato presidencial Gustavo Petro.

Aquí es donde inician sus dificultades, ya que esto ha significado para liderazgos tradicionales de la izquierda en Antioquia como Vega y Múnera un grave riesgo para sus aspiraciones, al poner en tela de juicio el control que por años ellos han impuesto en las corrientes alternativas, con pobres resultados electorales.

Los otrora contradictores al parecer se han aliado, en medio de la jugada del senador López para lograr la Cámara en el Valle y Antioquia. Vega y Múnera se fortalecen y consolidan evitando el surgimiento de nuevos liderazgos.

Se escucha en algunos espacios políticos de la izquierda que se viene armando una emboscada en contra de Boreal, como parece suceder en el valle del Cauca, contra el valiente periodista Alberto Tejada, todo ello para evitar que sean la cabeza de lista.

La poca experiencia política y electoral de Susana es compensada con el acompañamiento de la candidatura de Rúa, quien surge con un perfil similar por su activismo social y amplia experiencia en elecciones, como lo mostró en la campaña de Convergencia Antioquia, y durante el Paro Nacional.

La trayectoria en diferentes luchas sociales en Medellín y Antioquia por parte de Rúa, su experiencia como coordinador del equipo que acompañó y estructuró la campaña de Felipe Palau a la Gobernación de Antioquia (donde se logró la mayor votación de sectores alternativos) y con iniciativas como #UnidadSinVetos, lo vienen posicionando en las discusiones nacionales.

A lo anterior se suma la oficialización del precandidato presidencial Roy Barreras, presentándolo como su carta y candidato a la cámara por Antioquia, avalado por la Fuerza de la Paz y el Partido ADA. Esta sinergia consolidada su estructura departamental, con estructura partidista, aliados, disponibilidad de recursos y experiencia a pesar de su juventud, para contrarrestar la izquierda tradicional que quiere adueñarse del Pacto, alejando liderazgos más fuertes, nuevos y diferentes a lo que por años se han mantenido en Antioquia.

Algunas fuentes cercanas del Pacto, que prefieren guardar el anonimato, señalan a Alex Rúa como una posibilidad muy fuerte y sólida para cabeza de lista, planteando el siguiente diagnóstico:

“Munera no tiene fortaleza electoral, se calcula que más del 80 % de la estructura del Polo se fue con el MOIR (Dignidad) en la separación del Senador Robledo del Polo en Antioquia, por el lado de Vega se viene agudizando problemas en su aspiración, hace más de 20 años no participa en elecciones, tiene un estilo muy tradicional donde está invirtiendo muchos recursos y está enviando un mensaje equivocado, también estamos enterados de comunicados por parte de Humana Antioquia donde le quitaron el respaldo a su candidatura y en el caso de UP se ha escuchado que aún no definen candidatos y solo se menciona la aspiración de una mujer de una subregión de Antioquia, eso significa que en la práctica Vega no tiene apoyo de ningún partido”.

El escenario es muy positivo para Alex Rúa que recientemente ha planteado su candidatura, ya que aglomera sectores más allá de la izquierda tradicional, tiene apoyos nacionales y en medio de la alianza de Munera-Vega logra posicionarse como una alternativa para sectores en Bogotá que consideran la importancia de nuevos liderazgos y no ven con buenos ojos lo que pasa en Antioquia.

La experiencia es un factor que le ayuda, la capacidad de organizar y crear convergencias, como lo demostró en la campaña a gobernación, donde no obstante haber sido avalado por el Polo, Colombia Humana y la UP, la mayoría de los sectores alternativos no acompañaron la campaña a gobernación, al parecer por tener compromisos previos con Aníbal Gaviria. No obstante, los Históricos resultados de Palau y la mala gestión de Gaviria enfrentado problemas penales. Por eso Rúa, entra muy fuerte y es una gran posibilidad que encabece el Pacto.

Tuve posibilidad de consultarte en redes Rúa antes de escribir esta nota sobre lo que viene pasando con Susana Boreal, respondió:

“Es muy triste esas estrategias tradicionales en contra de un liderazgo tan importante como el de Susana, siento que la están atropellando, de mi parte todo el respaldo y por eso me he expresado en su defensa, representamos cosas similares y el valor que ella tiene para nuestro departamento y la campaña, lo tenemos que cuidar, fortalecer y rodear, yo la voy a ayudar en lo que esté a mi alcance”

Esta termina siendo una disputa entre lo tradicional que no ha logrado una sola curul en Antioquia y en medio de divisiones intenta a toda costa mantener el control del Pacto, comportándose de forma oportunista y con estrategias que no permitirán sumar más fuerzas si mantienen el control. Por otro lado, hay nuevos liderazgos avalados por su trabajo y la movilización social que reclaman cambios en el país; esta nueva generación busca en el Pacto Histórico una herramienta para poner al servicio de los ciudadanos y cambiar el país con mejores condiciones sociales para los antioqueños y colombianos. Antioquia ya cambió y Colombia cambiará en el 2022 si se derrota a viejas tradiciones que han impedido avanzar.