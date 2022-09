La inclusión forzada de Disney que está mamando a todos su seguidores

Es notable como en la actualidad muchas producciones se inclinan por generar una inclusión, lo cual significa una mayor aceptación entre la gente. Y es que, aunque esto se hace con el fin de demostrar que hay un espacio para todos, lo cierto es que esto se termina convirtiendo en un acierto para las películas. Sin embargo, esto muchas veces es llevado más allá, como lo ha hecho Disney causando un malestar en muchos.

Esto se ha hecho notorio con la decisión de Disney de contar con la actriz Halle Bailey para interpretar a 'Ariel' en la icónica película de 'La Sirenita'. Esta elección de elenco sin duda ha generado tal malestar que muchos usuarios en Twitter están criticando la inclusión forzada que cada vez se hace más frecuente en sus películas. Esto también se vio reflejado en el tráiler de la película.

Go woke, go broke. pic.twitter.com/l4SNMVzpXz

Y si no importa el color de piel por qué no la dejaron como en la caricatura? Claro que si importa ya que quieren obligar a todo a la inclusión forazada. Esto está pasando en todas las plataformas no solo en Disney

— kevin Rodriguez (@kevin_3r) September 10, 2022