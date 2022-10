La imprudencia de Nicolás Petro pone en jaque la relación del presidente con los Char

.Publicidad.

Nicolás Petro, líder político en la Costa Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, sorprendió a sus seguidores en Twitter al disparar un trino según el cual la familia Char -poderoso núcleo cercano de Barranquilla a Cambio Radical- se apresta a meterle un gol al gobierno y a insultar al Pacto Histórico al hacer nombrar como Viceministra de Ciencia, Tecnología e Innovación a Ángela Yesenia Olaya Requena. Aunque el joven delfín no explica los motivos de su reparo al nombre de la candidata, lo que ha sorprendido es que pareciera no tener en claro que el nombramiento no depende de la voluntad de un grupo político sino de su papá que es el jefe del Estado. Así se lo reprochó en la línea de mensajes el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, quien le preguntó a su papá: “¿No será entonces un autogol de su papito?”.

Atención!!! Los Char con los falsos progresistas piensan hacerle un gol al gobierno nacional, van a nombrar en el viceministerio de Ciencias, tecnología e innovación a Ángela Yesenia Olaya Requene. Un insulto al Pacto Histórico. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) October 25, 2022

