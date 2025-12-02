La IA, el rostro de la barbarie que deja a miles sin trabajo sin que haya sindicato que lo detenga

Por: Jorge Buitrago P |

diciembre 02, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cuando muchos creían que el neoliberalismo había sido contenido, emergió un nuevo actor: la inteligencia artificial —desde las ciencias de la ingeniería y la tecnología— la versión más sofisticada y silenciosa del mismo modelo económico al que antes se enfrentaban los sindicatos.

El avance de la IA en el mundo del trabajo está eliminando millones de empleos en los sectores bancario, automotriz, de servicios y en numerosas profesiones. Sin embargo, a diferencia de las movilizaciones de antaño, hoy no se observa un movimiento sindical fuerte que plante cara a esta transformación. Salvo contadas excepciones —paradójicamente más visibles en Estados Unidos— la resistencia laboral frente a este nuevo embate neoliberal es mínima.

De manera paulatina e irreversible, la IA está reconfigurando el empleo tal como lo conocimos durante siglos. Sus defensores aseguran que se crearán nuevas ocupaciones, aunque en la realidad se evidencia que no serán equivalentes a las que desaparecen.

El desempleo masivo se perfila como una amenaza global que obligará a las sociedades a definir cómo enfrentar este desafío, mientras los sindicatos deberán insistir en su regulación y en la protección de los trabajadores. Organizaciones sindicales mundiales como la ISP y el Vaticano han venido planteando la necesidad urgente de la incidencia sindical en la toma de decisiones respecto de esta problemática y su urgente regulación y control.

A esto se suma un factor cultural inquietante: las nuevas generaciones, absorbidas por nuevas formas de consumo y entretenimiento, parecen distantes del espíritu solidario y de lucha colectiva que caracterizó a los movimientos obreros del pasado.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.