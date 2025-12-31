La historia del único pastuso que fue capaz de llevarle la contraria a Bolívar

José Rafael Sañudo, intelectual pastuso, dejó una obra histórica y jurídica notable, marcada por su polémica y radical crítica a Simón Bolívar y la Independencia

Por: Guillermo Segovia Mora |

diciembre 31, 2025

José Rafael Sañudo nació y murió en Pasto, su ciudad natal (1872-1943). Fue un caballero a la antigua, de finos modales, bien hablado, católico ultramontano, intelectual de quilates, independiente de partido pero de espíritu conservador. Se formó de manera autodidacta en lenguas clásicas, derecho, historia y literatura, lo que le generó amplio reconocimiento local y del poder central del país, que le confió altos cargos judiciales y magisteriales, así como la primera presidencia de la naciente Academia de Historia de Nariño, a comienzos del siglo XX. Por su carácter reservado y modesto, rechazó varias distinciones y, en una rectitud encomiable, como abogado asumía las costas cuando el error era suyo.

Publicó la primera novela conocida en el actual departamento de Nariño, La expiación de una madre, a finales del siglo XIX. Elaboró además una ambiciosa historia de la ciudad de Pasto, de la que alcanzó a imprimir tres volúmenes, tan detallada y colmada de datos que fue admirada por intelectuales connotados. También concibió una Filosofía del Derecho que, según testigos, fue texto universitario en facultades de Argentina y recibió elogios del jurista italiano Giorgio Del Vecchio, en Roma. En su libro Otro panamismo condenó, con valentía, los supuestos arreglos limítrofes lesivos con Ecuador impulsados por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez.

El escrito suyo que desató mayores furias —y también algunos aplausos— fue Estudios sobre la vida de Bolívar, publicado en octubre de 1925, décadas después de que Carlos Marx, su antípoda ideológica, también incurriera en severos juicios sobre la figura del Libertador. Fue un libro escrito con rabia, con la saña que su apellido evoca.

“Desde la sangre que corría por sus venas, hasta la misma agonía. Su vida, un tejido de crímenes…”

Otra cosa dice la historia. Simón Bolívar (24 de julio de 1783, Caracas – 17 de diciembre de 1830, Santa Marta) combatió en 447 batallas y fue derrotado solo en seis. Cabalgó más de 123 mil kilómetros, recorriendo diez veces más que Aníbal, tres veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Derrotó al imperio más poderoso de su tiempo y contribuyó a la independencia de cinco naciones, según un resumen de la BBC de Londres (2000).

La animadversión de Sañudo se explica, en parte, por la indignación frente a las imposiciones, insultos, destierros y violencia ejercidos durante más de una década por las tropas patriotas contra los monárquicos pastusos. Especial repudio genera la llamada “Navidad Negra” del 24 de diciembre de 1823, cuando tropas republicanas al mando de Antonio José de Sucre cometieron asesinatos, violaciones, saqueos y destrucción en la ciudad.

Para Sañudo era imposible admitir que, pese a esos excesos, la toma de Pasto fue un paso decisivo para liberar al Perú y consolidar la Independencia. En lo militar, no concede mérito alguno a Bolívar y reduce sus triunfos a superioridad numérica o hechos fortuitos, como lo expresa en varios pasajes de sus Estudios.

Desconoce además las diferencias de fondo entre Bolívar y otros líderes independentistas, más interesados —según el autor— en proyectos regionales que en la construcción de una Patria Grande. Para Sañudo, el Libertador es una figura moralmente inadmisible:

“Amén de la falacia… mentía desaforadamente”

Desde una moral rígida, patriarcal y profundamente religiosa, le resulta incomprensible la vida afectiva de Bolívar y su relación con Manuelita Sáenz, a quien reduce a un escándalo moral, desconociendo su papel histórico y político.

Sañudo escribe desde la nostalgia de la Colonia, la monarquía y la herencia hispánica; desde una fe católica intransigente; desde el dolor de un pueblo sometido por la fuerza; y desde una visión providencialista de la historia, en la que las sociedades pagan los errores de sus líderes con castigos y sufrimientos.

La primera publicación de los Estudios tuvo una recepción mayoritariamente negativa en los círculos intelectuales de Pasto. La Academia Colombiana de Historia lo reprobó y la Sociedad Bolivariana cometió el exceso de declararlo “Hijo indigno de Colombia”, una calificación cargada de sectarismo y discriminación.

La polémica se extendió entre 1925 y 1928 con el historiador Sergio Elías Ortiz, a través de la revista Ilustración Nariñense. Ese debate fue recopilado en 1999 por Edgar Bastidas Urresty bajo el título Dos visiones sobre la vida de Bolívar.

Pese a su obsesión antibolivariana, la vida y obra de Sañudo —entregada al estudio riguroso y al conocimiento de su “patria chica”— merecen reconocimiento. Así lo entendió el abogado e historiador Vicente Pérez Silva, quien intentó rendirle homenaje en 1972 en la Academia Colombiana de Historia, acto que fue censurado, lo que lo llevó a renunciar a dicha institución.

Los Estudios de Sañudo, así como el texto crítico de Marx sobre Bolívar, sirvieron de base para la novela La carroza de Bolívar (2012), de Evelio Rosero Diago, y para la carroza El Colorado (2018), de Carlos Riverth Insuasty. No obstante, la historiografía contemporánea nariñense ha reivindicado de manera crítica y honesta el legado del Libertador.

En esa línea se inscribe el poeta pastuso Alfonso Alexander, quien escribió:

“Este —Simón Bolívar— este casi infinito Libertador.”

