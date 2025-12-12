- La historia de Los 50 de Joselito, el fenómeno musical que se pone de moda cada diciembre

En la emisora Todelar, Raúl Campos y Álvaro Quintero, por hacer un tributo a Guillermo Buitrago dieron vida a uno de los grupos más importantes del género tropical

Así como en diciembre es normal sentir nostalgia, por el año que pasó, así también nació uno de los grupos más icónicos de la música de fin de año, Los 50 de Joselito. En 1998 dentro de una de las emisoras de cadena Todelar, por los lados de la autopista Norte con 83, el director de la Z 92.9, Raúl Campos, junto con el programador Álvaro Quintero se acordaron del olvido sufrido por la música tropical vieja.

Álvaro Quintero sentía melancolía al recordar que la música de los 40 y 50 no se había modernizado, el programador junto con otros en la emisora se acordó por haber recibido un paquete de Discos Fuentes, el regalo conmemoraba los 50 años de fallecimiento del compositor y cantante Guillermo Buitrago.

El instrumento de Buitrago fue la guitarra, juntos recorrieron el país

Foto: Senado

El compositor Buitrago oriundo de Ciénaga Magdalena fue importante en el país por ser uno de los primeros intérpretes de las canciones de Rafael Escalona, también hizo famosa las creaciones de otros compositores como Emiliano Zuleta Baquero y Tobías Enrique Pumarejo Gutiérrez. Su música fue popular en el caribe y en todo el país, su fama le sirvió para considerarlo como una de las primeras estrellas de la música popular en Colombia; no obstante, su música comenzó a olvidarse y a finales de los 90 su fama decayó.

El nuevo grupo musical

Tanto Quintero como Campos por el paquete de Discos Fuentes decidieron seleccionar temas de Buitrago para reencaucharlos, es decir, seleccionaron 14 temas y los modernizaron para el gusto de finales de los 90. No fue el único trabajo también decidieron armar un grupo. En la escena entró el director musical Nelson Díaz, quien debía mirar la producción de la música.

Díaz era un familiar de Julio Torres, un músico pionero del vallenato que fundó Los Alegres Vallenatos. Díaz también tenía talento para la música, por haber hecho un homenaje al Gran Combo, en esta nueva oportunidad debía hacer los arreglos y la producción de la música de Buitrago. Solo faltaba conseguir los intérpretes.

Los tres, Quintero, Campos y Torres lanzaron una convocatoria o casting para el nuevo grupo. Agrupación que le hiciera un tributo a Buitrago, que en una de sus canciones: Dame tu mujer, José, tiene dentro de la letra: Ay, Joselito, quiero esta muchacha, Ome porque tiene la vida muy risueña’.

Se les ocurrió mesclar los 50 años del homenaje de Buitrago con la palabra Joselito, llamando su nuevo proyecto musical Los 50 de Joselito, que rescataría música buena que para Quintero, Campos y Díaz siempre pondrían en las fiestas. Necesitaban músicos y decidieron lanzar una convocatoria.

Al llamado de la nueva banda respondieron un total de 200 músicos. Los escogidos fueron Alejandro Chávez, Jorge W. Rendón, Charly Martínez y Ricardo Ruiz, en el mundo musical se les conoce de manera más informal como Alex, Willy, Charly y Ricky, quienes grabaron los arreglos y músicas de Díaz en un total de 14 canciones, el único cambio al plan original fue haber incluido la canción María Teresa, que no era de Buitrago.

Con la marqueta grabada, llevaron el fruto de su trabajó a varias disqueras. Nadie les presto mucha atención, y para rematar para la misma época ya habían salido los discos tipo 14 Cañonazos, Superbailables, todos los dueños de disqueras los veían como unos loquitos; sin embargo, el señor Armando Benavides de Discos FonoCaribe les dijo: Eso me encanta, eso será un éxito. Decidieron firmar el contrato en una servilleta.

Los primeros hits de los 50 de Joselito

Entre las canciones más bailadas por Los 50 de Joselito están El Pájaro Amarillo", "El Bailador", "Grito Vagabundo", "El Ron de Vinola" y "Arbolito de Navidad"

Una de las canciones que primero despegó fue Dame tu mujer José, el único problema de la época fue con la salida de Toledar. Su jefe cuando se enteró del rol de los trabajadores de Todelar como productores del grupo musical se sintió traicionado, en respuesta en una reunión les informó a Álvaro Quintero y Raúl Campos su despido. Por la nueva condición de Quintero de desempleado terminó como un tour manager de los shows del grupo.

Para el segundo año las mismas disqueras que les habían cerrado las puertas por lo fantasioso de su homenaje cambiaron de opinión. Sonolux del grupo de Ardila Lüle les armo un contrató. En el segundo álbum salió el súper éxito llamado El Pájaro Amarillo. Los sucesivos álbumes les abrieron puertas en el exterior, en Venezuela alcanzaron unos 200 conciertos y en los Estados Unidos llenaron el famoso Madison Square Gardon.

Con la fama y los diciembres llegaron los problemas, Álex decidió salir de la agrupación, quería intentar carrera como solista, los otros Ricky y Willy, Jorge W. Rendón, saldrían más adelante para probar suerte con su propio conjunto que llamaron Bandaparranda. El problema no solo fue la separación de músicos que tocaron por años y en el despegue del proyecto, los inconvenientes fueron por los derechos de marca de Los 50 de Joselito.

BandaParranda ha tenido éxitos por las canciones Ojalá No Vuelvas Más, Adicto a ti y Arbolito de Navidad

Según los abogados de los 50 de Joselito el señor W Rendón firmó un contrato usando el nombre los 50 de Joselito, situación que no podía darse, por ya no pertenecer a la agrupación, el señor Rendón cuando decidió salir perdía la posibilidad usar el nombre. El pleito terminó con la decisión por parte de los jueces que los integrantes Bandaparranda no podrían volver a usar el nombre de Los 50 de Joselito.

Otro percance serio de la banda fue por la muerte de Nelson Díaz, el productor y creador de la banda. Díaz sufría de una enfermedad terminal y falleció en 2012, su amor por la música se vio en el hecho de seguir haciendo música e incluso 10 días antes de morir estaba en un estudio de grabación.

Por más de 27 años, en el grupo han pasado varios cantantes; sin embargo, si se ha mantenido la estructura musical de modernizar canciones antiguas. La política de usar músicos jóvenes sigue igual y su popularidad, por lo menos, para diciembre se mantiene y en las fiestas de fin de año se escucha su música.

Vea también: Cómo pequeños paneleros de Santander se la ganaron a Quala, que deberá cambiar el nombre de su Panelada

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.