La historia de Koen, el perro que espera en el mar... ¿falso o cierto?

Por: John Jairo León Muñoz |

abril 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Verdadero era el perro en la playa. Verdadero era el sol de la mañana. Verdaderas las olas borrando las huellas en la arena. Verdadero el autor de la fotografía (Fabián Araujo). Verdadero el poder de las redes sociales y su manera de difundir información falsa. Falsos eran los hechos. Falsos uno o dos nombres propios. Koen es un perro inglés, el biólogo alemán Klose (2021) dice que son animales enrazados entre pastores (el aleman y el finlandés). Sobre esa mezcla, estudios de Curie (1999) los cataloga en su clasificación como los más fieles de todas las razas caninas por encima del labrador y del Spice Deck -la raza danesa-. Koen espera a Arthur, su dueño, quien todos los días sale a pescar en la región de Brirgman al norte de Londres. Arthur castigó a Koen -durante dos meses-, pues destrozó 3000 libras esterlinas que guardaba en un sobre producto del pago de un cargamento de pescado que vendió a los Spencer, dueños del mercado de mariscos más grande de la zona. El castigo consiste en no montarlo a su barco y no llevarlo a pescar en las mañanas durante dos meses. Koen ha entendido que no puede ir, así que acompaña a Arthur hasta la playa, lo ve alejarse mientras ladra y menea la cola. Koen se sienta a esperar el regreso de Arthur, muchas veces corre y distrae la espera al lado de los turistas y residentes. Nunca se olvida de esperar. La espera de koen a Arthur se ha convertido en el evento turístico en Brigman. El encuentro entre el humano y el animal está lleno de emotividad: un perro que ladra como desesperado, aúlla, corre en diferentes direcciones mientras a más de 300 metros percibe que viene Arthur. Arthur sonríe y le entrega un pescado plástico, su juguete favorito, para calmarlo. Es el tema tendencia en redes sociales inglesas. Fue la noticia más vista después del funeral de la reina. Ha dado material para memes, vídeos de Tik Tok, un titular en la página principal The Guardian. Y, la BBC hizo un reportaje de dos minutos en el horario prime time de las noticias del medio día. El príncipe William escribió en un Tweet: “la reina estaría gustosa de invitar a Koen al palacio, ella más que nadie sentía un amor especial por todos los perros.” Los humanos enseñan de castigos, en todo lo demás los perros nos llevan mucha ventaja.