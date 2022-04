La guerra que empezó HBO contra RCN

La plataforma de streaming estrenará un nuevo reality de cocina para competirle directamente a Masterchef Celebrity que no ha alcanzado buenos puntos de rating

Ni Caracol se atrevió a tanto. Una de las principales plataformas de streaming en el mundo traerá el primer reality colombiano de cocina, como una copia de la versión original de Bake Off de Reino Unido. Mismo concurso que se ha replicado en países de Latinoamérica como Argentina, México, Uruguay, Chile y Brasil; y que ya se está grabando en el departamento de Antioquia según contó el experto en entretenimiento Carlos Ochoa.

La única diferencia con el programa de cocina de RCN, es que no se pasará en un canal nacional sino en una plataforma de streaming, y que la especialidad en este caso será la pastelería. Será tan directa la competencia Bake Off Colombia tendrá a un chef Rausch de jurado, pero no será el Jorge de Masterchef Celebrity.

Según anunció la plataforma, Danna García será la nueva Claudia Bahamón, conducirá el programa que aún no tiene fecha de estreno pero que será grabado hasta mayo en Colombia. Los jurados serán Mark Rausch, Paco Roncero y Juliana Álvarez. Entre los 12 participantes estarán Carlos 'El Pibe' Valderrama, el presentador de La Red Carlos Vargas, Cabas, Johana Fadul, Yaneth Waldman, Kimberly Reyes, Juan Manuel Restrepo, Belky Arizala, Martina La Peligrosa, Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ y los influencers Mario Ruz y Natalia Giraldo.

