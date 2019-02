La guerra con Venezuela resultó siendo la salvación de Iván Duque

Buenos Días

Señor Ministro de Guerra no insulte más mi inteligencia ahora todo son maniobras de Rutina, revistas Aéreas y visitas de buena Voluntad, Uds nos están embarcando en una guerra contra otra nación, que independiente de todo, no nos dejará sino destrucción, gastos innecesarios y muerte de nuestros muchachos por defender causas ajenas.

Sin estar de acuerdo para nada con el actual Gobierno Venezolano y sus procedimientos represivos, algunas personas como yo no creemos que Colombia vaya de las declaraciones destempladas e irresponsables de nuestro embajador Francisco Santos a los hechos.

Que buena oportunidad se le ha presentado al Presidente Duque para levantar su imagen caída por los desaciertos y sumando puntos en las encuestas mostrándose belicista como le gusta a la mayoría de los Colombianos, pues nosotros no salimos de una guerra para meternos en otra y además compramos conflictos pues hasta tenemos tropas en Medio Oriente. Basta recordar que en plena violencia entre liberales y conservadores nos quedó tiempo para enviar el Batallón Colombia a la guerra de Korea por colaborarle a los Estados Unidos con los resultados que todos conocemos para quienes en ella participaron.

Seré de los pocos colombianos que no estamos de acuerdo con esta guerra que se prepara y menos con que nos oculten tanto el Señor Presidente y su Ministro que las tropas Norte Americanas ya están acá no para entrenar soldados o para hacer escuelitas sino para actuar e imponer sus intereses.

No se si este escrito me causa algún problema personal pero lo hace un colombiano OPOSITOR A MADURO pero un PATRIOTA DE VERDAD como yo, no puede decir que AMO A COLOMBIA y estar feliz porque nos invaden así sea de manera momentánea ejércitos extranjeros vengan de donde vengan y con los fines más loables que esgriman.

Manu

