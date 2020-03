"La Guajira es insignificante": El nuevo desatino de Salud Hernández

Que Salud Hernández es uribista y tiene tendencias derechistas, eso ya lo sabíamos desde hace rato. Sin embargo, no deja de sorprender la ligereza de sus ideas cuando las expresa en Twitter. En esta ocasión un trino fue el detonante:

Estoy en otras vainas pero lo del Ñeñe es un escándalo de chiste. Ahora resulta que iba a comprar votos en La Guajira, que es insignificante a escala nacional. Para mí que era un fanfarrón que no puso ni cinco millones. — Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) March 9, 2020

Por lo visto, el pensamiento de Salud explica el porqué regiones como la Guajira o el Chocó están sumidas en la pobreza absoluta; sencillamente no le importan al resto del país. A la columnista solo le faltó decir que la Guajira ni es parte de Colombia.

Por otra parte, intentar minimizar un escándalo de compra de votos en una campaña presidencial es un desatino total. Así haya sido un voto, lo único cierto es que, tal cual lo dijo Aida Merlano, en la campaña que llevó a Duque a la presidencia hubo compra de votos.

Por personajes como Salud Hernández es que este país no puede evolucionar. Por favor no minimicemos este escándalo. Que el Coronavirus no lo convierta en noticia de última página.

