La grosería de Miguel Polo Polo en W Radio

Una de las polémicas que dejaron las elecciones legislativas fue la curul de Miguel Polo Polo al congreso, llegando a esta magistratura por intermedio de las Comunidades Afro. En la W Radio, en el programa de Juan Pablo Calvás, la respetada periodista Paola Ochoa interpeló a Miguel Polo Polo y se encontró con esta respuesta destemplada:

Polo Polo dijo que no representa derechos colectivos sino individuales y que ganar la curul afro no significa que vaya a trabajar solo por esa comunidad. Le pregunto entonces por qué no se lanzó por fuera de esa circunscripción y esto respondió 👇Claro es que así era más fácil. pic.twitter.com/6sLliAZQiY

— Paola Herrera (@PaoHerreraC) March 15, 2022