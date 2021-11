La gente, con más miedo que antes de la pandemia

Por: Kevin Hudgson Roldán |

noviembre 05, 2021

En las ciudades de Colombia se ha vuelto más frecuente que las personas manifiesten que han sido hurtadas o conocen a alguien que ha pasado por esta situación. Sin embargo, las estadísticas del Dane publicadas este 3 de noviembre del 2021 revelan que los índices bajaron durante el año 2020 con respecto al 2019.

Según este informe, las cifras de victimización (sin incluir los incidentes relacionados con la seguridad digital) bajaron de 10,0 % a 7,5 %. Los índices de hurto a hogares bajaron de 1,8 % a 1,7 %. El hurto a personas disminuyó de 5,0 % a 3,2 %. El de vehículos pasó de 6,0 % a 4,3 % y los índices de extorsión pasaron de 1,3 % a 1,0 %.

No obstante, aunque todo pareció mejorar en 2020, la ciudadanía vive con más miedo este 2021. Para este año la percepción de inseguridad en las ciudades y municipios fue de 44,0 %; está siendo superior al 39,0 % registrada para 2020. Las mujeres se sienten más inseguras (45,5 %) con respecto a los hombres (42,4 %).

La principal razón de esta percepción en las ciudades fue porque “hay delincuencia común, robos y agresiones”, representando el 82,9 % de las personas encuestadas. Además de esto, el 68,9 % aseguró que “hay poca presencia de la fuerza pública (policía y ejército)”.

Pasto y Bogotá tienen que replantear cómo están implementando sus medidas de seguridad, ya que durante el año pasado ocuparon los primeros puestos en tazas de victimización, riñas, robo a personas y hurto a vehículos según este estudio. Viendo estas cifras, no es de extrañar que el 77,8 % de las personas se sientan inseguras en la capital del país.

Otro problema es que las personas no denuncian; en todo el territorio nacional, solamente el 27,1 % denunció que fue hurtado. ¿Por qué no lo hacen? De acuerdo con el Dane, el 46 % de las personas aseguran que “las autoridades no hacen nada”.

Estas cifras representan grandes retos para los alcaldes y para las autoridades públicas; las personas se sienten inseguras, desprotegidas y además vulneradas debido a que no hay justicia para estos casos.

Todavía faltan menos de dos meses para que acabe el año, pero todo apunta a que el total de cifras de 2021 que se publicará en 2022 va a ser mucho más alto con respecto a 2020; solo basta mirar los canales nacionales, donde predominan las noticias de violencia, hurtos e inseguridad.