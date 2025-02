La gastronomía en Bogotá: una gran apuesta para impulsar el turismo en la ciudad

.Publicidad.

Si viene de visita a Bogotá, prepárese para darle gusto a su paladar. En nuestras pintorescas plazas de mercado podrá deleitarse de las más emblemáticas preparaciones de la cocina santafereña —como se denomina a la cocina local— en la que predomina el ajiaco: una espesa sopa que lleva pollo, tres clases de papa, mazorcas tiernas, crema de leche y alcaparras.

Pero si quiere comer a manteles, aquí podrá disfrutar lo más selecto de la cocina internacional. ¿Le gusta la comida francesa, la italiana o la asiática? Bueno, aquí encontrará un universo de restaurantes donde consentirán su paladar.

"Bogotá se consolida como la protagonista de la cocina latinoamericana. Nuestros visitantes pueden deleitar las más exquisitas recetas ancestrales de nuestro país y todos los platillos del mundo, en más de 15.000 restaurantes", celebró Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT) y destacó el enorme impacto que ese sector genera en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Y añadió que, según los resultados de la encuesta Viajeros en Bogotá, presentada en mayo del 2024, el 45,8 % de visitantes nacionales e internacionales llegan interesados en la diversidad culinaria.

No se puede olvidar que, también el año pasado, la ciudad fue elegida como el sexto mejor destino turístico del mundo en los premios Best of the Best en los Travelers Choice de TripAdvisor. Allí, la gastronomía en Bogotá se destacó al mismo nivel de destinos como Seúl o Tokio.

Vale recordar que, también en el 2024, el restaurante bogotano El Chato’ se clasificó en el puesto 33 en la selección del World’s 50 Best Restaurants. Y en el 2022 el restaurante ‘Leo’ ocupó el lugar 13 entre los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y su creadora, la chef Leonor Espinosa, fue elegida como la mejor chef del mundo, en el mismo reconocimiento.

Y los premios siguen. Taste Atlas, portal líder en gastronomía en el mundo, destacó a Bogotá —en el 2024— como una de las mejores ciudades para disfrutar de la gastronomía en América Latina, superando a ciudades como Cancún, Ciudad de México, Mérida (México) y Río de Janeiro (Brasil). Según ese listado, Bogotá ocupó el sexto lugar en América Latina y en el puesto 32 a nivel global.

Restaurante 'Leo'. Foto: Juan Amarú - Archivo IDT

Zonas gastronómicas

Todas esas delicias las pueden encontrar en toda la ciudad, específicamente los sectores turísticos de Bogotá que fueron constituidos como zonas gastronómicas: La Candelaria, La Macarena, Chapinero, Quinta Camacho, Zona G, Zona T, Parque de la 93, Usaquén, Zona L, Zona Ciudad Montes y Calle Bonita.

Ferias y eventos donde podrás comer como la realeza

Bogotá no solo cuenta con una variada y permanente agenda cultural: son muchas las ferias y eventos gastronómicos a los que usted puede asistir mientras disfruta de la oferta turística capitalina y que hacen parte de la estrategia 'Sabor Bogotá', iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Si es amante de los vinos, no debe perderse el Bogotá Wine Food Festival, que presenta las marcas más exquisitas de todo el mundo y donde podrás asistir a una buena cata con cotizados sommeliers.

El plato bogotano por excelencia tiene su propia celebración: el Festival Días de Ajiaco Santafereño. Podrá disfrutar de este delicioso y tradicional platillo, de origen ancestral, en plazas de mercado y en distintos restaurantes de la ciudad.

Bogotá Eats a Cielo Abierto y AlimentArte son dos festivales donde podrá picar y picar y comer y comer hasta quedar satisfecho y con la barriga feliz.

