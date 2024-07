La furia, la historia de un crimen en una isla de Londres contada por el escritor Alex Michaelides

.Publicidad.

No se podía esperar nada menos de Alex Michaelides, el escritor de La paciente silenciosa que tiene acostumbrados a sus millones de lectores a la intriga, al suspenso y a la emoción hoja tras hoja. Su nueva novela, La furia, ambientada en Londres tiene todos y cada uno de los elementos necesarios para leerse las 326 páginas de una sola sentada.

Lea también: Quiénes son los dueños de Random House y Planeta, las editoriales que más libros venden

..Publicidad..

La furia, publicada por Penguin Random House, es la historia de siete amigos atrapados en una isla. Es la historia de un asesinato que se cuenta en el prólogo. Es la historia de una retirada actriz de cine viuda y millonaria. También es un historia de un amor y viejas venganzas. Es la historia de un asesino y es también la historia de un viento fuerte que quienes viven en aquella isla llaman así: La furia.

...Publicidad...

Con sus tres obras hasta ahora publicadas Michaelides ya es reconocido por la crítica especializada y sus lectores como uno de los mejores narradores de suspenso y misterio de la actualidad. Sus estudios en Psicoterapia y también sus experiencias laborales le han dado las herramientas para lograr meterse entre los escritores más esperados por los amantes de los thrillers.

....Publicidad....

Lea también: La novela con la que Yefferson Ospina le da voz a una generación engañada con la guerra

Fue precisamente su trabajo en una unidad de seguridad para adultos jóvenes, la inspiración para escribir La paciente silenciosa, también publicado por Random House, ha sido traducido en cuarenta idiomas y cuyos derechos cinematográficos han sido comprados por la productora de Brad Pitt.

¿Quién es Alex Michaelides?

Nacido en la isla de Chipre en septiembre de 1977 estudió Literatura inglesa y Psicoterapia. No solo es escritor de libros también ha escrito los guiones de las películas The Devil You Know y Un robo inesperado, protagonizadas por actores y actrices reconocidos.

Su pluma ha sido reconocida como magistral. Gracias a los giros y sorpresas que hay en sus novelas, escritores como David Baldacci lo llaman el rey de los narradores.

Las novelas de Alex Michaelides tienen los ingredientes perfectos para cautivar a los los lectores que buscan una buena crónica roja, un interesante misterio y un suspenso bien desarrollado a lo largo de sus páginas.

Se puede decir, respetando su obra, su originalidad y su estilo propio, que en sus libros hay pizcas de los genios como del cine suspenso como Alfred Hitchcock y del thriller como Agatha Christie, una de sus escritoras de suspenso que más le gusta y que conoció a los 13 años, cuando aburrido se encontró con los libros de sus hermanas que eran prohibidos para su edad, los cuales devoró uno tras otro. Sobre La furia, los críticos la han considerado una novela apasionada, deliciosamente enrevesada y diabólicamente inteligente. Hay que leerla.