La furia de Will Smith en los Oscar: golpea a presentador que se metió con su esposa

En vivo, en directo, en plena presentación de los Oscar, Will Smith, quien ganará la estatuilla por su participación en King Richards, el filme sobre el papá de las hermanas Williams, golpeó a Chris Rock. Todo fue por un mal chiste del humorista antes de presentar un premio. Rock se metió con la alopesia que padece la esposa del actor, la activista Jada Pickett, quien se rapó por padecer de alopecia. Cuando se cortó dijo " Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me sometí a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas…¡Punto!”.

Una vez golpeó a Rock, Smith regresó a su asiento y gritó "Quítate el nombre de mi esposa de tu boca". Rock ha tenido problemas antes por su humor ofensivo.

Este fue el momento del golpe:

Will Smith punches Chris Rock and tells him to “keep my wife’s name out of your fucking mouth” during the #Oscars2022 #WillSmith #ChrisRock pic.twitter.com/5zKa5kttWm

Esto es la explicación que dan de lo que sucedió:

Chris Rock made a joke about Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head. She's spoken openly about having a hair loss condition. Will Smith ran on stage, slapped Rock, then screamed twice at the top of his lungs "KEEP MY WIFE'S NAME OUT OF YOUR F-NG MOUTH."

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) March 28, 2022