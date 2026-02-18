- La foto que incomoda al expresidente Pastrana dentro de álbum de Jeffrey Epstein, el explotador sexual de menores

Desde la muerte de Jeffrey Epstein, los Epstein Files reavivan inumerables polemicas; entre los nombres citados figura Andrés Pastrana, sin acusaciones formales

Desde 2019, cuando se produjo el extraño deceso del socialité y financiero Jeffrey Epstein, conocido por dirigir una red de explotación sexual de menores junto con su pareja Ghislaine Maxwell —condenada por tráfico sexual—, se ha levantado poco a poco un manto de interrogantes que sigue generando repercusiones internacionales.

Con la desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos, conocidos mediáticamente como los Epstein Files, han salido a la luz registros de nombres, contactos y comunicaciones que han resultado incómodos para figuras del ámbito empresarial, político y social.

En ese contexto, el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango fue mencionado en algunos de esos documentos. Según reportes de prensa internacional, su nombre aparece en intercambios de correos electrónicos y registros de contacto dentro de los archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Es importante precisar que la mención en estos documentos no constituye acusación formal ni implica cargos judiciales en su contra. Pastrana ha reconocido que conoció a Epstein en escenarios internacionales y ha explicado públicamente que su relación fue de carácter social y político. Asimismo, ha negado haber participado en actividades ilícitas o haber tenido conocimiento de los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell.

Las fotografías que circulan en medios muestran encuentros en espacios sociales, algo que no resulta extraño dado el tipo de círculos políticos y económicos en los que Epstein se movía antes de que sus delitos fueran judicialmente probados.

El caso Epstein ha generado un debate global sobre las redes de poder, las relaciones sociales entre élites internacionales y la necesidad de mayor transparencia en los vínculos entre figuras públicas y empresarios de alto perfil.

La discusión de fondo no es solo quién aparece en una lista, sino qué tipo de controles existen cuando el poder y el dinero se cruzan sin supervisión. Hasta el momento, no existen investigaciones judiciales en Colombia ni en Estados Unidos que vinculen formalmente al expresidente Pastrana con delitos relacionados con el caso Epstein.

