La foto imposible: María Fernanda Cabal dialogando con la excomandante Victoria Sandino

En el Congreso no se rinden con la sala especial para militares dentro de la JEP, una propuesta que nació en el Centro Democrático pero ha sido negada dos veces en las comisiones. Sin embargo, el tema no ha sido archivado del todo y los más duros contradictores políticos han bajado la guardia para sentarse a dialogar y buscar una solución negociada. Lo que antes era impensable, hoy en el capitolio es una realidad. Junto a Iván Cepeda, se vio a María Fernanda Cabal, una de las senadoras uribistas más radicales, dialogando con la excomandante de las FARC y actual senadora Victoria Sandino. En la particular foto también está la senadora Sandra Ramírez, esposa de Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’ y parte de la dirección del partido de la exguerrilla.

Publicidad