La fórmula para una vida plena

Por: Santiago Palacio |

junio 17, 2024

¿Cuál es el secreto de la felicidad? La respuesta puede ser más simple de lo que creemos. Se encuentra en enfocar nuestra energía únicamente en las cosas que podemos controlar y dejar de lado todo lo demás. Piensa en las veces que te has sentido angustiado por situaciones externas: un mal día en el trabajo, una discusión con un amigo, o incluso el tráfico matutino. Lo único que realmente está bajo tu control es tu respuesta al mundo, cómo manejas tu carácter, tus reacciones y cómo tratas a los demás. Aprender a aceptar y no ocuparse por lo que está fuera de tu control es liberador.

Es normal y necesario experimentar tanto el éxito como el fracaso, sentirse bien y mal. Todo es una parte esencial del ser. Habrá momentos de fracaso y como consecuencia, de angustia. Piensa en ese examen que no aprobaste o en la entrevista de trabajo que no salió como esperabas. Aunque esos momentos pueden ser difíciles, son oportunidades para aprender y crecer. Recuerda que no puedes controlar lo externo, así que no lo intentes; de lo contrario, podrías sentir frustración, enojo o amargura.

Emociones como el amor, la simpatía y la compasión pueden ser beneficiosas, pero también perjudiciales. De igual manera, la frustración, el desprecio o la ira pueden ser negativas, pero también útiles. Imagina que alguien te trata mal en una tienda. La ira que sientes puede motivarte a defender tus derechos o a aprender a controlarte y manejar mejor tus emociones y reacciones ante la adversidad. La clave radica en ser lo suficientemente fuerte para permitirse sentir profundamente sin permitir que te controlen.

La sabiduría de Pigliucci

El filósofo Massimo Pigliucci nos recuerda: «No te molestan las cosas en sí, sino tus juicios sobre las cosas». Si alguien te roba, el verdadero problema radica en tu juicio de que aquello alguna vez fue tuyo. No consideres algo como tuyo, es un préstamo por el tiempo de tu vida o antes. Esta perspectiva puede parecer radical, pero liberar el apego a las posesiones materiales reduce el estrés y la ansiedad.

Actuar de manera que mejores la vida de los demás es fundamental. Pigliucci dice: «El objetivo es llegar a ser mejores seres humanos, lo que significa ser más reflexivos y útiles a la sociedad». Tu comportamiento debería centrarse en mejorar la vida de los demás. Imagina ofrecer ayuda a un colega agobiado por el trabajo; tu gesto podría tener un impacto positivo en su día.

Viéndolo de manera contraria, si alguien se siente ofendido por algo que has hecho o dicho, el problema reside en su percepción, no en tus acciones. Sin embargo, esto no significa que podemos ignorar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Aunque podrías argumentar que eres libre de hacer lo que te plazca y que si la gente se siente perjudicada es problema suyo, éticamente estás comprometido a comportarte bien con los demás.

Aceptando las adversidades

Las adversidades ocurrirán: morirás y los seres queridos podrían dejarte, acéptalo no lo puedes controlar. Rechaza la sensación de pérdida y contiene las emociones extremas. Por ejemplo, cuando pierdes dinero en una inversión, recuerda que no es el fin del mundo. Ignora las consecuencias económicas inmediatas y enfócate en lo que realmente importa. Aquello que crees que has perdido, realmente no te ha costado nada en términos de lo que importa verdaderamente. Acepta todo, incluido a ti mismo, y solo así alcanzarás la felicidad.

Vivir una vida plena implica centrarse en lo que está bajo tu control, aceptar tanto el éxito como el fracaso, valorar tus emociones, y mejorar la vida de los demás. Así lograrás una existencia más serena y satisfactoria.