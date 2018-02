¿’La forma del agua’, erróneamente clasificada en Colombia?

Fui con mi hija de 12 años a ver La forma del agua, en inglés The Shape of Water, de Guillermo del Toro. Esta nota no es sobre mi opinión sobre la película y aclaro que no es por un tema ni religioso, ni conservador, ni anticuado. Suelo hablar de manera directa y abierta a las preguntas y dudas de mis hijas, dos menores de edad, siempre intentando hacerlo de acuerdo a su edad psicológica. Leo sobre cómo dar esta guía de la mejor manera con libros de expertos en psicología de infantes y adolescentes, pero cometí el error de confiar en una decisión del Estado.

Les cuento: resulta que en Colombia las clasificaciones de las películas son hechas por un Comité de Clasificación de Películas, adscrito a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Según la decisión de este comité, que está bien definido por las normas del país tiene una conformación (Ley 1185 de 2008, artículos 17 y 18) integrada por un un experto en cine, un abogado, un psicólogo, un representante de las Asociaciones de Padres de Familia, un representante del sector académico. Son nombrados por dos años por decisión del Ministerio de Cultura y reciben por eso una remuneración.

Desconozco su actual conformación, no la encontré reportada en la información oficial pública, pero lo cierto es que no hicieron bien su trabajo en el caso de esta película. Al llegar al cinema, vi que decía “Recomendada para mayores de 12 años”. No voy a hacer un spoiler, pero para efectos de esta nota, les quiero informar que la película no es para mayores de 12 años. Creo que mínimo para mayores de 16 años. La película presenta escenas explícitas y violentas de actos sexuales, y actos de agresión y violencia, también conversaciones de temas sexuales explícitos no aptos para menores. Les advierto con esta nota, aunque quizás sea demasiado tarde, que no es para llevar a menores de 16 años a ver esta película.

Veo con preocupación que las clasificaciones aquí en el país se están dando de manera más laxa para películas con contenidos adultos. No lo digo yo. Son contrarias a las decisiones de los comités expertos en todos los demás países que reportan sus clasificaciones en diversos portales, por ejemplo para este caso: parental guide. Allí se ve que para países como Argentina, Holanda o Brasil esta película está permitida solo para mayores de 16 años. En Rusia solo permitida para mayores de 18 años.

Las razones para que aquí el comité considere que era recomendada para mayores de 12 años las desconozco, pero insisto que considero que es un error que incluso atentó contra varias disposiciones legales sobre la protección de la infancia y la adolescencia. Negligencia o presiones comerciales al margen, esto solo refleja un aspecto más en los cuales el Estado no cumple con cuidado y profesionalismo sus funciones, aquí en particular, su obligación de proteger a los menores de observar actos sexuales o violentos para adultos, para los cuales un menor no tiene la madurez ni el desarrollo psicológico para procesar apropiadamente.

No pude evitar que mi hija viera estas escenas por la velocidad en que aparecen. Yo confiado en la clasificación hecha por el Estado y anunciada por las empresas que proyectan las películas la llevé sin revisar qué habían reportado en otros países. No lo vuelvo a hacer ¡Les aconsejo que no lo vuelvan a hacer! Revisen siempre Parents Guide de varios portales serios antes de ir con menores. Qué ingenuo me sentí por haber pensado que habían hecho bien su trabajo en el Gobierno. Es un esfuerzo grande encontrar motivos para portarse bien en un país en el que sus instituciones no dan ejemplo.

