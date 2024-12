La ferviente fe que ayudó a Silvestre Dangond a superar sus adicciones; "Salí con la ayuda de Dios"

.Publicidad.

En los últimos años, el tema de las presuntas adicciones de Silvestre Dangond fue bastante recurrente y el artista subía a veces tan alterado a tarima, que para muchos resultaba ser la conclusión más lógica. En reciente entrevista con Revista Bocas, por fin habló sobre el tema y respondió que sí, que tuvo una adicción a drogas y alcohol, pero que por fortuna pudo alejarse de ellos.

"A veces la gente no tiene el vicio por placer, se le convierte en enfermedad. Yo salí solo, con la ayuda del universo y de Dios. Porque tengo convicción y me conozco", remarcó Silvestre ante una pregunta muy directa por parte de la periodista María Paulina Ortiz, quien no sólo refirió las adicciones del artista sino de su padre.

Hay que remarcar que en recientes entrevistas Silvestre Dangond se ha visto más enfocado, habla con mucha lucidez y reconoce errores del pasado, aunque sin ser demasiado descriptivo. Remarca estar muy enfocado en su carrera, en la que en los últimos meses tuvo una gira por Colombia que tuvo varios escenarios sold out.

Además, hace aproximadamente un año llenó el Parque de La Leyenda Vallenata, un mítico escenario de Valledupar con espacio para más de 20.000 personas y que muy pocos referentes del género han llegado: Elder Dayán Díaz, Ana del Castillo y Churo Díaz son algunos de ellos.

En la entrevista en la que enfatizó la importancia que tiene la presencia de Dios en la actualidad de su vida, también explicó que ya no está tan preocupado por hacer plata como antes:

"Hace unos días, precisamente, una amiga, una socia, me propuso un negocio. Yo le dije: ya no me propongas más negocios. No quiero saber de negocios, quiero actuar ahora de forma diferente. El tema del dinero ya no es lo que me saca una sonrisa".