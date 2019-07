La feria más paraca de Colombia

Hace dos días ese hueco infernal llamado Cúcuta está peor que nunca. Las calles están tan obstruidas como las venas de un gordo. Todo está colapsado. No, esta vez la culpa no es de los venezolanos, como suelen decir los habitantes de este moridero. Esta vez la culpa la vuelve a tener Ramiro Suárez, el asesino. Ramiro Suárez que, aunque esté en La Picota, sigue mandando desde su celda los designios de esta frontera del diablo. Ramiro y su feria. Voy a explicar por qué Ramiro es el dueño de estas ferias que a los cucuteños nos importan un carajo.

Toda la contratación que se hace en estas ferias impersonales, desordenadas, horrendas, sale de la alcaldía de César Rojas que, como todo el mundo sabe, no es más que una marioneta de Ramiro. En la alcaldía se les exige a los funcionarios que participen en la feria, o sea que vayan y se gasten sus suelditos miserables de empleados públicos en la feria, en la reguetonada, en la asquerosa cabalgata.

Acá los que tienen plata son los que han podido sacarle provecho a una situación desesperada, así que me parece que los millonarios de acá se aprovecharon de las ventajas de tener contratos en época de Ramiro o explotando venezolanos o contrabandiando. Por eso es que las ferias tienen ese tufillo tan boleta, tan paramilitar, lleno de señores gordos con sombrero que se parecen a Don Berna o al mismo Ramiro o a mujeres ensiliconadas y tienen sus camionetas con severos bafles sonando Daddy Yankee y toda esa basura.

A esta feria no viene nadie del interior simple y llanamente porque a Cúcuta solo se viene a cerrar negocios ilícitos, a mandar mercancía para otro lado. Acá nadie viene a rumbear porque te pueden es balear. Por eso no existe una tradición, no hay una fecha exacta como en Cali, como en Barranquilla, como en cualquier otro lugar medianamente civilizado. Acá puede ser en junio o en agosto, se puede llamar Festival Sin Fronteras o del Duende, como se llama ahora. No hay consistencia porque la feria no es más que una de las caras que tiene la corrupción en este peladero. Recuerdo la primera feria en 1997. Creo que el alcalde era Pauselino Camargo, sacerdote que mataron en el Centro Comercial Bolívar por ser un eleno entusiasta. Óscar de León, esa leyenda, cantaba una de sus canciones y un desadaptado le tiró una botella. Eso somos, unos gamines.

Señor César Rojas, no queremos las fiestas paracados del señor matanza que vive en La Picota. Acá no hay nada que celebrar. La ciudad agoniza y usted se va de fiesta. Usted no es más que un maldito. Como cucuteño le digo que me dan asco las ferias que le ordena hacer ese paramilitar que vive en La Picota.

