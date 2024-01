La feria escolar de Compensar donde los útiles le salen regalados ¿cuándo es y qué puede encontrar?

.Publicidad.

Ya iniciaron las clases en muchos colegios de Bogotá y la temporada escolar está en furor en los supermercados, sin embargo, los precios en muchas ocasiones no son los mejores y el bolsillo de las familias con varios hijos se ve muy afectado. Es por eso que debe conocer la feria escolar de Compensar con precios de locura para quienes están por comprar estos implementos.

Esta gran feria se va llevar a cabo entre el 19, 20 y 21 de enero de 2024, desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en la Plaza del Jubileo dentro del Compensar de la avenida 68 con dirección:; Avenida 68 # 49A - 47. Además, a altas horas de la noche y temprano en la mañana, encontrarás las mejores ofertas en útiles escolares y más.

Los horarios del trasnochon son el 19 de enero a partir de 18.00 a las 21.00 horas, mientras que el madrugón es el sábado 20 de enero de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Allí va a encontrar todo tipo de útiles escolares como lápices, esferos, cuadernos, borradores, témperas, regalos y muchísimos más a precios de feria para que no gaste de más en otros almacenes de cadena.

