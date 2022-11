La farsa que nadie le perdona a J Balvin en Catar

Aunque el cantante aseguró que no se presentaría en Catar, parece que se arrepintió y terminó dando un show privado junto a otros artistas en el país árabe

.Publicidad.

Hace apenas algunos días se confirmaba la noticia de que tanto Shakira como J Balvin no harían acto de presencia en el mundial de Catar. Esta decisión habría sido tomada pues se encontraban en contra de que se celebrará el mundial en un país donde se presentaban diferentes violaciones a los derechos de las personas cataríes. Sin embargo, hubo más artistas que tomaron esta decisión de hacerse a un lado y no ser partícipes de esta fiesta deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

-Publicidad.-

Aún así, hay quienes sí siguieron adelante con su participación en este mundial de Catar 2022, tal es el caso del músico colombiano Maluma. Pese a las diferentes críticas y rechazos que recibió el paisa, decidió seguir adelante, siendo parte de la canción oficial del mundial, incluso se llegó a presentar en uno de los Fan Fest. Aunque esta situación quedó así, la polémica se ha revivido, pero no por Maluma, está vez se trataría de su amigo J Balvin.

|Le puede interesar No es tan dulce como aparenta: Las cantantes que echan al agua a Paola Jara

Publicidad.



Pese a haber asegurado que no estaría en el mundial de Catar y que no haría parte de ninguna manera en este, parece que al final J Balvin se arrepintió. En redes circula un video donde se ve al música paisa dando un show privado en Catar junto a otros artistas, evento que no tiene nada que ver con los eventos realizados para el mundial de Catar. Ciertamente este hecho ha indignado a muchos, pues finalmente sí se presentó en el país árabe.

Vea también: