Nota ciudadana

La fanaticada de Camilo Torres intenta ponerlo por encima de Gaitán y García Márquez

Decir que Camilo Torres fue el primer colombiano reconocido mundialmente ignora a Rivera, Gaitán, Santos y García Márquez, figuras ya influyentes décadas antes

Por: Mario Andrés Arturo Gómez
enero 25, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
La fanaticada de Camilo Torres intenta ponerlo por encima de Gaitán y García Márquez

Ayer, en medios de comunicación, alguien decía, sin ruborizarse, que el cura Camilo Torres fue “el primer colombiano que se dio a conocer a nivel mundial en el siglo XX”. Más que ignorancia histórica, se trata de un interés pendenciero y profano, pues una aseveración de esa naturaleza bien puede equivaler a pisotear los sepulcros de aquellos compatriotas que de verdad han trascendido en la historia y que lograron brillar arropados únicamente por el mérito de su inteligencia, sin necesidad de acudir al hoy romantizado grito de las armas.

Ya en 1924, cuando incluso nuestros abuelos eran proyecto vital, José Eustasio Rivera publicó La vorágine, que fue una protesta literaria que se tradujo a por lo menos siete idiomas. Por esos mismos años, Jorge Eliécer Gaitán ya se quemaba las pestañas en la Universidad de Roma y discutía directamente con Enrico Ferri sobre la premeditación, convirtiéndose en su alumno estrella. Cuando apenas se dio a conocer en Colombia a Camilo Torres como el nuevo “prócer revolucionario”, Eduardo Santos ya se sentaba a manteles con Albert Camus en París, y Gabriel García Márquez ya había escrito La hojarasca.

Ojalá que las goteras del fanatismo ideológico que hoy inundan el raciocinio no permitan que se reescriba la historia, en perjuicio de los grandes hombres que protagonizaron los capítulos más memorables de la novela patria.

También le puede interesar:

Con Maduro tras las rejas, Delcy Rodríguez desmiente que Venezuela se le vaya a arrodillar a los gringos
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0
Nota Ciudadana
El laboratorio de cocaína que destapó la crisis de seguridad en Nariño y tensó las relaciones con Ecuador

El laboratorio de cocaína que destapó la crisis de seguridad en Nariño y tensó las relaciones con Ecuador

Nota Ciudadana
Concejo de Bogotá pone la lupa a la millonada que se habría perdido con la segunda línea del Metro

Concejo de Bogotá pone la lupa a la millonada que se habría perdido con la segunda línea del Metro

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus