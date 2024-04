La familia Name está regada en todos los partidos y logra alto cargo en la UNGRD

.Publicidad.

El exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, quien se ha hecho sentir desde su llegada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no ha tenido miramientos a la hora de tomar decisiones drásticas en la entidad. Comenzó destapando la olla podrida que había dejado su predecesor Olmedo López, quien anunció que lo va a denunciar y siguió poniéndole la lupa a los millonarios contratos de la entidad, incluido el del pastor Alfredo Saade.

Pero, la decisión más arriesgada la tomó cuando se fue contra la secretaria general de la UNGRD, Ana María Castaño, de quien aseguró que era la mano derecha de Olmedo López y que estaba torpedeando la entidad. El diseñador industrial le pidió la renuncia y al no recibirla optó por declararla insubsistente, esto sin importarle el hecho de que se trata de una mujer embarazada y, por tanto, sujeto de especial protección ante la ley.

Acabo de firmar la declaración de insubsistencia de la secretaria general de la @UNGRD: @aninac0120. No permitiré que la número dos de @olmedolopezm siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la… pic.twitter.com/JPMzyIlfkD — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) April 2, 2024

A Carrillo no le importó el riesgo de que López, quien asegura no haber estado involucrada en la compra de los carrotanques, demande al Estado, lo cual podría representarle una millonaria indemnización. Por el contrario, ya le tenía el reemplazo listo, cuya hoja de vida ya fue publicada en el portal de la Presidencia. Se trata de Leonidas Name Gómez, el sobrino del presidente del Senado, Iván Name Vásquez.

No es la primera vez que Name Gómez, quien a su vez es primo de la concejala de Bogotá, María Clara Name y familiar de casi una decena de funcionarios públicos, obtiene un cargo dentro del Gobierno Petro, puesto que entre octubre de 2022 y noviembre de 2023 trabajó como asesor del Departamento de Prosperidad Social coincidiendo con el paso de Cielo Rusinque. Salió poco después de la llegada de Laura Sarabia y ahora fue Carrillo el que le dio la mano para regresar.

Sin embargo, su cercanía con el proyecto de Petro viene de tiempo atrás. Específicamente desde su campaña, a la que fue acercada por la senadora Clara López. Tal fue la confianza que se llegó a ganar del presidente Gustavo Petro que fue incluido en la Lista Cerrada del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, para lo cual consiguió el aval de la Unión Patriótica. Sin embargo, fue colocado en la posición 13 y era muy difícil que terminara llegando al Congreso, donde ya están dos de sus tíos representando a otros dos Partidos diferentes, Iván Name Vásquez a la Alianza Verde y José David Name Cardozo a la U.

Justamente, los dos miembros de la familia Name en el Senado no han mantenido la mejor relación con el presidente Petro. El verde, quien además es el presidente de la corporación, fue acusado por el mandatario de prolongar arbitrariamente el debate de la Reforma Pensional y han tenido varios cruces de palabras, siendo el último por cuenta de la propuesta de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el de la U, fue el encargado de anunciar que su colectividad se declaraba independiente después de haber sido Partido de Gobierno durante los primeros meses.

Leonidas Name Gómez en campaña en febrero de 2022

Name Gómez lleva trabajando en el sector público desde hace más de 15 años y ha pasado por entidades como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Federación Nacional de Departamentos o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2014 fue asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces representante a la Cámara del Verde, Ana Cristina Paz y más recientemente fue durante casi un año director de asuntos políticos de la Secretaría de Gobierno de Claudia López.

