- La falta de políticas energéticas claras y eficientes frena a Colombia como potencia energética

Colombia tiene reservas de carbón térmico envidiables, pero la falta de política clara y seguridad jurídica impide que ese potencial se traduzca en desarrollo

Colombia no enfrenta una escasez de recursos energéticos. Por el contrario, cuenta con una base excepcional: más de 5.000 millones de toneladas de reservas de carbón térmico, una matriz eléctrica mayoritariamente limpia gracias a la hidroelectricidad y un potencial renovable significativo.

Este dato dimensiona la magnitud del recurso: Colombia tiene en reservas de carbón lo que China, el mayor consumidor energético del mundo, produce en un año. Sin embargo, el país sigue sin traducir esta ventaja en desarrollo económico sostenido. El problema no es energético. Es de enfoque, articulación y, sobre todo, de política pública.

En los últimos años, las exportaciones de carbón han pasado de niveles cercanos a 60–65 millones de toneladas anuales a alrededor de 50 millones en 2025. Esta reducción no ha disminuido la demanda global; simplemente ha sido sustituida por otros países. En otras palabras: el carbón que Colombia deja de producir, otro país lo produce.

Al mismo tiempo, la industria nacional enfrenta una realidad incuestionable: necesita energía firme, estable y predecible. Sin ella, no hay planeación, no hay inversión y no hay competitividad. Mientras se resuelven los desafíos institucionales, el país no puede seguir aplazando decisiones estratégicas. Es necesario avanzar en soluciones concretas que permitan transformar el potencial energético en desarrollo real.

Una de ellas es clara: el desarrollo de un sistema de generación térmica en la región Caribe basado en tres plantas de 800 MW cada una, para un total de 2.400 MW. Esto equivale, en términos prácticos, a la demanda base del Caribe colombiano.

No se trata de una cifra técnica. Se trata de la base energética sobre la cual puede construirse desarrollo económico sostenido. Un proyecto de esta magnitud permitiría garantizar energía firme y reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos como El Niño.

Con una inversión cercana a USD 7.000 millones, se trata de una apuesta viable y competitiva. Pero el verdadero valor de esta propuesta no está únicamente en la generación de energía. Está en su capacidad de cambiar la lógica económica del territorio.

Ubicadas estratégicamente cerca de zonas mineras como Cesar y La Guajira, estas plantas permitirían estructurar verdaderos clusters minero-energéticos e industriales, integrando generación eléctrica con actividades de alto valor agregado como cemento, acero, fertilizantes e hidrógeno. No es solo energía. Es plataforma de desarrollo.

Sin embargo, ningún proyecto de esta magnitud será posible sin resolver problemas estructurales: la falta de infraestructura de transmisión y la inseguridad jurídica.

Hoy, la energía no siempre puede llegar a donde se necesita, y las reglas del juego no ofrecen la estabilidad necesaria para inversiones de largo plazo. En este contexto, también es necesario revisar el papel de la academia. El vínculo universidad–empresa debe enfocarse en resolver problemas concretos: reservas, producción, competitividad, energía firme y desarrollo industrial.

La exploración y explotación de carbón deben reactivarse con respaldo institucional claro. La ingeniería colombiana tiene la capacidad para hacerlo. El desafío no es solo producir más, sino transformar el carbón en un activo estratégico para el desarrollo energético e industrial.

Colombia tiene los recursos, tiene el conocimiento y tiene la capacidad; lo que le falta son decisiones que conviertan ese potencial en desarrollo. Lo que está en juego no es el potencial, sino la decisión de aprovecharlo. Y esa decisión recae en la política pública: en el Gobierno, en el Congreso, en las Cortes y en las entidades que hoy definen si el país transforma su potencial energético en desarrollo o continúa postergándolo.

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