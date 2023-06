La estupidez no tiene límites: La joven que ‘demandó a sus papás’ por dejarla nacer sin su permiso

.Publicidad.

En los ultimos tiempos, se ha abierto el debate sobre el aborto en el mundo entero y en diferentes paises han decidido cambiar algunas leyes al respecto. El tema, siempre se aborda desde la perspectiva de la madre del feto, pero en Estados Unidos, una mujer abrió una enorme brecha dando la perspectiva del feto que no es abortado, es decir, los bebés que no quieren nacer. Aunque suena como una completa locura, la joven llamada Kass Theaz expresó su punto de vista. Ella está en este mundo debido a sus padres y no porque ella decidiera venir.

Kass Theaz, una influencer de Tik Tok en Estados Unidos, subió un curioso video a la red social, donde comentaba que había tomado la decisión de demandar a sus padres por traerla al mundo sin su consentimiento: “Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes a concebirme y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso”, afirmó. Además, añadió que ellos debieron contactarla a través de un médium para saber si quería venir al mundo: “ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera, para ver si realmente yo quería estar aquí (...) Es como poco ético”, dijo muy seriamente.

Tras subir su video a redes sociales, Kass Theaz, recibió una enorme cantidad de comentarios negativos hacia su persona y sus ideologías. Para los internautas, se trataba de una idea absurda, pues no existe manera de preguntarle a un bebe si quiere nacer y mucho menos un feto tendría la conciencia suficiente para saber si quiere venir al mundo o no. Ante las críticas, la influencer explicó que su contenido es de sátiras y sarcasmo: “Pensé que era obvio que estaba bromeando”, comentó en otro video. “Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, confirmando que se trataba de una broma y no piensa eso en lo absoluto.

