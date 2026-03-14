- La estrategia electoral de la derecha: Cap. 1 fabricando un therian

VIDEO. El tópico del Profe, Esta es la primera videocolumna de Ian serie que expone la gran estrategia de la derecha y el establecimiento para intentar ganar en estás elecciones. Esta primer videocolumna aborda el "fenómeno" de un tal Abelardo un therian "el tigre".



Como se expone, toda la imagen, y su supuesto impacto no han Sido más que una creación mediática que ahora entra en la fase de "blanqueamiento" o legitimación para construir un gran bloque, el papel de Abelardo es el de movilizar lo más extremo y por lo tanto peligroso para la democracia a favor de un gran bloque de derecha.



En dicha construcción la gran prensa es el vehículo principal, moviendo la línea ética del debate público al show y normalizando la extrema derecha, los discursos de odio y violentos, con tal de evitar el cambio democrático que tanto reclama nuestro país.



Solo en la medida que tengamos una ciudadanía libre y crítica, lograremos avanzar en el propósito de hacer de Colombia una verdadera República democrática.

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