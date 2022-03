La estocada de los Santo Domingo para derrotar a Ardila Lulle

.Publicidad.

El hombre completa casi dos décadas en Caracol y es el responsable de la buena racha de muchos formatos insignias del canal como El Desafío y La Voz. El comunicador social y periodista graduado en 1992 de la Pontificia Universidad Javeriana, inició en el Canal Caracol en el año 2003. Hasta el momento, acumula 19 años en el canal, y lleva casi una década asumiendo el puesto de Gerente de Entretenimiento.

Aunque su cara no aparece delante de los programas más exitosos del canal, su nombre y cargo sí encabeza la lista. Sampedro es el hombre detrás del Desafío, La Voz, A otro Nivel, La Agencia y La vuelta al mundo en 80 risas. No todo ha sido aciertos. Después de perder el primer lugar con los programas concurso a inicios del 2020, la preocupación llegó a Sampedro. A causa de la pandemia, A otro nivel pausó sus grabaciones, y aunque lo retomaron en el 2021 el salvavidas definitivo del Canal y del mismo Sampedro fue sin duda el “Desafío The Box”, el programa insignia de Caracol y uno de los más queridos por los televidentes.

