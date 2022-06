La esperanza de los colombianos en un gobierno de izquierda

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

junio 30, 2022

Tras su tercer intento para llegar a la presidencia de la República, el economista Gustavo Petro se impuso sobre el ingeniero Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta presidencial; donde contabilizado el 100% de mesas informadas Petro obtiene 11.281.013 Votos que equivalen al 50.44%, frente a 10.580.412 votos que equivalen al 47.31% del total de la votación.

Así las cosas su vicepresidente será la afrodescendiente y líder ambientalista Francia Márquez; mientras que su opositor Rodolfo Hernández ocupará un escaño en el Senado de la República, a su vez su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo ocupará la de la Cámara de representantes; esto de acuerdo al estatuto de la oposición.

Fueron los jóvenes, las mujeres, los alternativos, los trabajadores, los campesinos, las clases menos favorecidas, entre otros sectores excluidos tradicionalmente por los gobiernos precedentes los protagonistas de estas elecciones.

Esas personas a las que estos gobiernos de Álvaro Uribe y sus antecesores nunca atendieron, para quiénes la única respuesta fueron unas reformas tributarias con impuestos recesivos, el afianzamiento de la desigualdad a través de la excesiva concentración de la riqueza en unos pocos y de sobremesa el ESMAD.

Con la elección de Petro gana el hastío, no solo un gobierno intrascendente; sino contra quienes están detrás de él, quienes tienen secuestradas las instituciones, quienes se han apoderado de los organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Registraduría donde se ha violado el sistema de pesos y contrapesos del estado, pero quienes adicionalmente han tratado de debilitar a nuestros jueces, que a través de su resistencia se han convertido en los garantes del orden constitucional.

Como lo expresó el periodista German Sánchez, en esta elección se generan varios hitos históricos: por primera vez tenemos un presidente de izquierda, Petro se erige como el presidente más votado en la historia del país con más de 11 millones de votos, además de tener una primera vicepresidenta afrocolombiana en un país multicultural.

Petro es el primer presidente de la costa.

En las elecciones se presentó la más alta participación con el 56% de sufragantes, los partidos tradicionales quedaron por fuera del poder, sufragaron más de 22 millones de personas en las dos opciones en busca de un cambio, el resultado remarca un no al continuismo y por último renace una esperanza en un mejor país.

¿Pero por qué ganó Gustavo Petro?

Gana porque supo leer el descontento tras un estallido social, sucedido por una pandemia que confrontó sin eufemismos a la sociedad con su realidad, agrandando aún más la enorme desigualdad del país: la quinta en el mundo y la segunda en América, según el índice Gini.

Su carrera como congresista se caracterizó por sus denuncias contra la corrupción, el paramilitarismo y la violación de derechos humanos; su paso por la alcaldía de Bogotá sin duda le sirvió como plataforma para la presidencia; el proceso de paz cambió la narrativa de la política, desmarcando el debate de los vericuetos de la guerra para dejar a flote el principal problema del país que es la corrupción.

El gobierno más impopular de la historia reciente ha sido el de Iván Duque, lo que se convirtió en el caldo de cultivo para desencadenar la crisis de la clase política, de manera particular la del Uribismo quien con su líder sub júdice y con un nivel de rechazo enorme tuvo que silenciarse desde su trinchera de Twitter para no perjudicar a sus candidatos, pero esto tampoco le sirvió.

Por último, tras un largo periodo de luchas intestinas se presenta un cambio generacional que priorizó la lucha contra la inequidad, la protección del medio ambiente y la reivindicación de los derechos sociales contra la narrativa de la guerra.

Las peticiones realizadas en su discurso triunfal en el Movistar Arena para liberar a los jóvenes de la primera línea y restituir a los alcaldes sancionados, sin duda marcaran las primeras tensiones con la fiscalía y la Procuraduría al servicio del estamento.Esta