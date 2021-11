La espectacular mansión de Camilo y Evaluna en Miami donde tendrán a Índigo

.Publicidad.

Recientemente Camilo y Evaluna regresaron a su hogar en Miami luego de su gira europea. En ese tiempo que estuvieron por fuera, aprovecharon para que se le hicieran remodelaciones a su casa para terminar de acomodarla a su gusto y asentarse finalmente como ellos quieren.

Ellos le llaman de cariño La Colmena y se sabe que queda cerca a la playa, pero no el sector específico en la ciudad. Contrario a lo que muchos podrían pensar, no se trata de una vivienda llena de lujos y excentricidades sino que, según se ha podido ver, es muy sobria y elegante. Ya es de por sí un elevado precio por el tamaño de la vivienda y la ciudad, pero no la han llenado de lujos.

-Publicidad.-

La casa tiene un jardín grande con varias palmeras y es de dos pisos donde tiene un balcón amplio que puede servir de terraza. Varios detalles como el piso y las puertas son de madera. De hecho ya utilizaron esa casa para el video de la canción Vida de Rico, y hace un tiempo se conoció un video de un house tour de la vivienda.

Publicidad.