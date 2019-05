La escuela porno de Amaranta Hank: habrá práctica en vivo

Desde que cambió el periodismo por el porno no ha habido un solo día en la vida de Amaranta Hank sin que le pregunten cómo es la industria para adultos. La pregunta le llega por Instagram, Twitter y hasta hay quienes se consiguen su Whatsapp para pedirle trabajo. Por eso se decidió a enseñar. Amaranta compartirá todo el conocimiento que ha ganado en los últimos dos años de su vida actuando, produciendo y dirigiendo películas triple x durante un evento en Medellín “Todo el mundo quiere ser actor porno y quiere hacer cosas. Me decidí y por eso lo voy a hacer”.

No estará sola. Consciente de que hay quienes tienen más experiencia que ella en la industria, invitó al actor porno Ramón Novar a acompañarla en esta jornada. “Posiblemente la mayor parte de la gente puede ser actor o actriz porno. Es que sepan lo que se necesita y cómo funciona este negocio” cuenta Novar. Él, que lleva más de 24 años haciendo porno, tocará temas como los diferentes tipos de erecciones, las cuales clasifica en mecánicas, naturales y químicas. También hablará sobre los fármacos en la industria. “Con el tiempo sucede que ya no tienes las mismas hormonas que tenías a los 20. La pérdida del deseo es algo normal en la vida de cualquier varón y no está mal usar fármacos, pero exige cuidado porque puedes terminar en el hospital” Asegura Novar, quien se declara a favor del uso de fármacos para lograr una erección pero es claro en que se necesita mucha información para hacerlo de forma saludable.

Publicidad

El evento constará de una serie de conferencias continuas donde se tocarán temas que sirven no solo a quienes quieren actuar en películas porno sino a quienes quieren venderlas, producirlas y grabarlas. Una de las conferencias más esperadas es la de cierre a cargo de Ramón Novar, donde mostrará cómo es, según su criterio, una escena perfecta. Para hacerlo habrá una práctica en vivo con Amaranta “Yo seré solamente una asistente que le ayudará a hacer esa escena. Les mostraremos no solo posiciones sino ángulos, que son muy importantes”.

Publicidad.

Para Novar es muy importante la química dentro de una escena porno. “Les vamos a enseñar también como sentir porque muchas veces nos enfocamos en las posiciones y nos olvidamos que estamos interpretando un acto sexual. Es necesario que haya química con la pareja porque puedes tener una escena sexual, pero que está vacía de contenido”.

Amaranta cree que hacer porno es mucho más que juntar a dos personas a que tengan sexo y grabarlo. Se necesita mucho profesionalismo y concentración. En alguna ocasión contrató un equipo de realizadores profesionales que tenían amplia experiencia haciendo todo tipo de vídeos. Sin embargo, al grabar porno fue muy difícil el trabajo porque ver la escena en vivo los desconcentraba y eso afectaba el resultado. “Hacer porno no es hacer comerciales de tv o vídeos institucionales. No es fácil y no lo hace cualquiera”.