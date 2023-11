La escasez de aviones de vuelos largos de Avianca los llevó a tener que contratar a la española Wamos Air

.Publicidad.

El pasado 7 de septiembre, Avianca, la aerolínea nacida en Barranquilla hace 104 años y que hoy tiene 50 % del mercado aéreo nacional, anunció que iba a llevar a cabo una inversión de USD 473 millones de dólares, la mayor de su historia, para seguir consolidándose en Colombia y en la región.

Esta millonaria inversión servirá para ofrecer 4.249 vuelos nacionales e internacionales y 767.490 sillas adicionales, pero principalmente estará orientada a aumentar su flota de aviones, la cual, sorpresivamente se les había quedado corta.

En octubre de 2021, la aerolínea que recientemente lanzó una polémica estrategia de publicidad al cambiar la a mayúscula de su nombre por una minúscula, dio a conocer que el modelo de avión Boeing 787 sería el único que utilizarían para vuelos comerciales de larga distancia.

Esta decisión, con el paso del tiempo, les terminó generando inconvenientes porque solo dos años más tarde, la cantidad de aviones disponibles fue insuficiente y tuvieron que recurrir a un tercero para asegurar los viajes de sus pasajeros.

El tercero elegido fue Wamos Air, una aerolínea chárter fundada en 2003 de España cuyo CEO es el ingeniero aeroespacial Enrique Saiz. La empresa aérea también opera bajo un modelo que se conoce como Wet-Lease, es decir, de arrendamiento, el cual consiste en arrendar aviones por un periodo corto a las aerolíneas comerciales que lo requieran y que tengan la urgencia, lo cual, comúnmente, suele suceder en temporada alta o en casos de fuerza mayor.

En esta ocasión, por ejemplo, Avianca tuvo que cancelar temporalmente su ruta Bogotá – Los Ángeles porque su flota de aviones no daba abasto. Por eso, necesitaron los servicios de los españoles, quienes se hicieron cargo de esta ruta desde el 20 de abril hasta el 28 de octubre. Asimismo, desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre, hicieron algo similar con la ruta San Salvador–Madrid–San Salvador. No obstante, no utilizaron Boeing 787 de los que le gustan a Avianca, sino Airbus A330.

Ahora, con la millonaria inversión que llevaron a cabo, sumada con los 20 nuevos destinos nacionales y los 10 nuevos internacionales, esperan no volver a presentar este tipo de inconvenientes y poder transportar a todos sus pasajeros con sus propios aviones.

