La ESAP, ¿otro fortín más del oriente antioqueño?

Por: Jose Gomez |

abril 06, 2022

En este país no es para nada raro el clientelismo, estamos acostumbrados a normalizarlo. Hoy les cuento sobre un pueblo antioqueño, de la pujante subregión del Oriente Antioqueño, El Santuario, cuna de grandes comediantes como Montecristo o de intentos de comediantes como Vargasvil, hogar de HP (honorables parlamentarios) como el senador Juan Diego Gómez, hijo de la conocida "Callena".

De El Santuario hoy nos honra decir que el director de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, goza de tener un director conectado con el pueblo, el doctor Octavio Duque Jiménez, tan conectado con el pueblo que ha hecho de la ESAP una especie de fortín. Así como este pueblo es un fortín conservador, nos encontramos con lo de siempre (a estos políticos no les gusta variar para nada). Presuntamente, habría allí nóminas paralelas, es decir, gente del pueblo, gente de grandes capacidades, que están devengado un sueldo por prestar sus servicios a la ESAP en nombre del amiguismo.

Cómo olvidar el yo te ayudo tú me ayudas, un acomodo por aquí otro acomodo por allá, y tenemos a una buena fracción del pueblo (especialmente los sectores cercanos al doctor, como lo es el Partido de la U y los liberales, muy importante la pasada administración) y eso que no alcanza para todos. No señor, hay que esperar, ¿esperar qué? Que se acabe el contrato con uno para pasar al otro, que se le acabe el contrato a Juan para seguir con la sobrina de doña Gloria, que Darío está pidiendo para hija.

Hoy los políticos colombianos son como los malos novios, a todo le dicen que sí pero no cumplen y ¿por qué no decir nada? Porque aún está la esperanza de que "el doctor nos de la ayudita para el trabajo o el puesto". No seamos ilusos, personajes como Octavio Duque los hay en todo lado, en cada pueblo de Colombia, solo resulta curioso que un pueblo temeroso de Dios permita que el descuadre al presupuesto de esto de esa manera: osea, no robarás, pero sí estarás en una nómina paralela, habría para enumerar los mandamientos de la política:

1 honrarás la cocina por encima de todas las cosas.

2 no tomarás el nombre del partido político en vano

3 santificarás los conciertos en campaña política

4 honraras al político de tu preferencia y lo defenderas por encima de la razón

5 no matarás salvo para mostrar resultados

6 no cometerás actos puros con el presupuesto

7 no robaras pero si estarás en una nómina paralela

8 no dirás la verdad y siempre responderas siguiente pregunta amigo periodista

9 no toleraras a aquellos que quieran hacer las cosas bien

10 no codiciaras los contratos ajenos para todos hay

El séptimo es el más común que vemos y del que en estas épocas de elecciones más empezamos a ver, pero bueno, ¿qué esperamos de un país donde el presidente ha robado tanto que ya hasta el propio jefe está asustado del hambre que se manda?