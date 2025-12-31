La entrevista que Ibáñez le dio a Casa Macondo tensiona la discusión sobre la libertad de prensa 

La reciente decisión de un juzgado en Neiva abrió un debate ciudadano sobre cómo equilibrar la libertad de prensa con la protección del buen nombre

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El Juzgado Doce Penal Municipal ordenó la rectificación pública de una entrevista publicada por CasaMacondo.co, tras concluir que algunas afirmaciones afectaron la honra de Yolanda Inés Robles Ramírez.

En la conversación, concedida por Jorge Enrique Ibáñez Najar —presidente de la Corte Constitucional— se mencionaban detalles de un expediente extraviado sobre una impugnación de paternidad, lo que, según los accionantes, dejó “interpretaciones dañinas” sobre su familia.

El fallo exige que la rectificación se publique con el mismo despliegue en las redes y la web del medio, mientras negó otras solicitudes de los familiares involucrados por no cumplir los requisitos jurídicos. La decisión abre preguntas sobre cómo deben manejarse entrevistas y contenidos sensibles en la esfera digital, sin afectar derechos ni limitar el trabajo periodístico.

