La empresa del millonario Ricardo Salinas que entró en quiebra en Colombia

La empresa Azteca Comunicaciones Colombiana S.A.S., que tiene de representante legal a Francisco José Madrazo De La Torre, entró a Ley de Quiebras. El negocio enfocado en el comercio, los medios, las telecomunicaciones, la energía entre otros, en el país tiene unas deudas y pasivos por un total de 393.482 millones de pesos. Con los números rojos Azteca Comunicaciones mostró pérdidas por 66.454 millones de pesos en sus cuentas. En resumen, la situación para los aztecas es difícil.

Con el visto bueno de la Super Sociedades, hoy dirigida por Billy Escobar, la empresa del grupo Salinas tiene una opción de salir de sus problemas. A sus inconvenientes se sumó la decisión de Ufinet, una filial de la multinacional Enel, de no adquirir los activos de Azteca Comunicaciones. Si bien Azteca en Colombia tenía dentro de sus clientes a Claro, Une, Tigo, Movistar, etc., por ahora no puede mantener utilidades. La firma fue fundada hace trece años. Su origen data de la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia cuando el grupo Salinas se presentó a la licitación hecha durante el gobierno de Juan Manuel Santos para dar conexión a varias regiones del país.

El grupo Salinas que es la unión de TV Azteca, Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Totalplay, Enlace y Italika es uno de los actores más importantes de México. A la cabeza del emporio comercial aparece Ricardo Salinas Pliego. En 2017 por los buenos resultados y por haber conectado 916 municipios, el conglomerado de Centro América anunció una inversión por un total de 100 millones de dólares. Ocho años después, la situación cambio de forma radical por estar tocando las puertas de la Supersocidades.

El tiempo dirá si los empleados colombianos de Ricardo Salinas podrán sacar a flote una de las filiales con mayor potencial de crecimiento.